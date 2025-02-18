Millet Partisi lideri Cuma Nacar: İktidar korku imparatorluğu oluşturmamalıdır"

Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar, yaptığı basın açıklamasında, “İktidar ve kamu
kurumları başta olmak üzere, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, TÜSİAD, MÜSİAD
ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) da asla anayasal meşruiyetten ayrılmamalıdır.” dedi.
Genel Başkan Cuma Nacar, “Yargı'nın bağımsızlığını ve tarafsızlığını gölgeleyecek; adil karar
vermesini engelleyecek her türlü siyasi müdahaleden ve psikolojik yönlendirmeden
sakınılmalıdır.” ifadelerini kullandığı mesajında şunları söyledi:
“İKTİDAR, SAĞA SOLA GÖZ DAĞI VEREREK, BİR KORKU İMPARATORLUĞU
OLUŞTURMAMALIDIR!
Herkes ve her kurum, işlerini anayasaya, hakka, hukuka, adalete uygun
yapmalıdır!
İktidar ve kamu kurumları başta olmak üzere, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
TÜSİAD, MÜSİAD ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) da asla anayasal meşruiyetten
ayrılmamalıdır.
'Yargı'nın bağımsızlığını ve tarafsızlığını gölgeleyecek; adil karar vermesini engelleyecek her
türlü siyasi müdahaleden ve psikolojik yönlendirmeden sakınılmalıdır.”
‘TARAF OLACAK ÜÇ YER VARDIR’
Açıklamasında iktidarın, kamu kurumlarının ve STK’ların tarafsız olması gerektiğini söyleyen
Nacar, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu kurum ve kuruluşların hiçbiri taraf olmamalı; tarafsız olmalı ve tarafsız kalmalıdırlar.
İktidarın, kamu kurumlarının ve STK’ların taraf olacakları üç yer vardır: İnsan hak ve
hürriyetleri, milletin ve devletin yüksek menfaatleri.
Kamu kurumları ve STK’lar ne iktidara meyledip muhalefete, ne muhalefete meyledip iktidara
veryansın edemezler.
‘MEŞRU ELEŞTİRİ BİR HAKTIR! KISITLANAMAZ’
İktidarı eleştirmenin anayasal bir hak olduğunu dile getiren Nacar, bu konuda şöyle dedi:
“Bu arada haklı veya haksız vatandaşların, milletin, STK’ların ve meslek kuruluşlarının, meşru
yollardan iktidarı eleştirmeleri demokratik haklarıdır bu hak hiçbir gerekçe ile kısıtlanamaz!
İktidar, kendisini meşruiyet içinde eleştirenleri devlet gücünü ölçüsüzce kullanarak
susturamaz!
Psikolojik yıldırma hedefinde olamaz! Korku imparatorluğu peşinde koşamaz!”
‘İKTİDARIN NİMETLERİ DEĞİL, MİLLETİN NİMETLERİ!’
İktidarın seçildiği andan itibaren büyük Türk Milleti’nin tamamının iktidarı olması gerektiğini
söyleyen Nacar, Millet İktidarının böyle bir iktidar kuracağını belirterek sözlerine şöyle devam
etti:
“İktidar da kamu kurumları da şunu iyi bilmelidirler: Bir parti, iktidar olduğu andan itibaren
partisinin ve partililerin iktidarı olmak yerine; büyük Türk Milleti’nin tamamının iktidarı olmak
zorundadır.
Devlet Hazinesinden, soluduğumuz havaya ve hürriyete kadar her nimet, iktidarın nimetleri
değil milletin nimetleridir ve iktidar bu nimetleri milletin tamamına adil paylaştırmaktan
sorumludur.”
İktidarın, millet tarafından sınırlı süre ile verilmiş bir emanet olduğunu dile getiren Nacar,
açıklamasını şöyle noktaladı:
İKTİDARIN ELİNDEKİ YETKİLER, MİLLET TARAFINDAN, ANAYASAL SINIRLI SÜRE İLE VERİLMİŞ BİR EMANETTİR!
Bu emanetler keyfi şekilde ve makamda kalmayı sürdürebilmek veya eleştirileri susturmak
için kullanılamaz!
Aynı şekilde muhalefet de eleştirilerini, insanın, milletin ve devletin yüksek menfaatleri adına
ve de meşruiyet sınırları içinde yapmalıdır!”