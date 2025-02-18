Millet Partisi lideri Cuma Nacar: İktidar korku imparatorluğu oluşturmamalıdır"

Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar, yaptığı basın açıklamasında, “İktidar ve kamu

kurumları başta olmak üzere, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, TÜSİAD, MÜSİAD

ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) da asla anayasal meşruiyetten ayrılmamalıdır.” dedi.

Genel Başkan Cuma Nacar, “Yargı'nın bağımsızlığını ve tarafsızlığını gölgeleyecek; adil karar

vermesini engelleyecek her türlü siyasi müdahaleden ve psikolojik yönlendirmeden

sakınılmalıdır.” ifadelerini kullandığı mesajında şunları söyledi:

“İKTİDAR, SAĞA SOLA GÖZ DAĞI VEREREK, BİR KORKU İMPARATORLUĞU

OLUŞTURMAMALIDIR!

Herkes ve her kurum, işlerini anayasaya, hakka, hukuka, adalete uygun

yapmalıdır!

İktidar ve kamu kurumları başta olmak üzere, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

TÜSİAD, MÜSİAD ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) da asla anayasal meşruiyetten

ayrılmamalıdır.

'Yargı'nın bağımsızlığını ve tarafsızlığını gölgeleyecek; adil karar vermesini engelleyecek her

türlü siyasi müdahaleden ve psikolojik yönlendirmeden sakınılmalıdır.”

‘TARAF OLACAK ÜÇ YER VARDIR’

Açıklamasında iktidarın, kamu kurumlarının ve STK’ların tarafsız olması gerektiğini söyleyen

Nacar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu kurum ve kuruluşların hiçbiri taraf olmamalı; tarafsız olmalı ve tarafsız kalmalıdırlar.

İktidarın, kamu kurumlarının ve STK’ların taraf olacakları üç yer vardır: İnsan hak ve

hürriyetleri, milletin ve devletin yüksek menfaatleri.

Kamu kurumları ve STK’lar ne iktidara meyledip muhalefete, ne muhalefete meyledip iktidara

veryansın edemezler.

‘MEŞRU ELEŞTİRİ BİR HAKTIR! KISITLANAMAZ’

İktidarı eleştirmenin anayasal bir hak olduğunu dile getiren Nacar, bu konuda şöyle dedi:

“Bu arada haklı veya haksız vatandaşların, milletin, STK’ların ve meslek kuruluşlarının, meşru

yollardan iktidarı eleştirmeleri demokratik haklarıdır bu hak hiçbir gerekçe ile kısıtlanamaz!

İktidar, kendisini meşruiyet içinde eleştirenleri devlet gücünü ölçüsüzce kullanarak

susturamaz!

Psikolojik yıldırma hedefinde olamaz! Korku imparatorluğu peşinde koşamaz!”

‘İKTİDARIN NİMETLERİ DEĞİL, MİLLETİN NİMETLERİ!’

İktidarın seçildiği andan itibaren büyük Türk Milleti’nin tamamının iktidarı olması gerektiğini

söyleyen Nacar, Millet İktidarının böyle bir iktidar kuracağını belirterek sözlerine şöyle devam

etti:

“İktidar da kamu kurumları da şunu iyi bilmelidirler: Bir parti, iktidar olduğu andan itibaren

partisinin ve partililerin iktidarı olmak yerine; büyük Türk Milleti’nin tamamının iktidarı olmak

zorundadır.

Devlet Hazinesinden, soluduğumuz havaya ve hürriyete kadar her nimet, iktidarın nimetleri

değil milletin nimetleridir ve iktidar bu nimetleri milletin tamamına adil paylaştırmaktan

sorumludur.”

İktidarın, millet tarafından sınırlı süre ile verilmiş bir emanet olduğunu dile getiren Nacar,

açıklamasını şöyle noktaladı:

İKTİDARIN ELİNDEKİ YETKİLER, MİLLET TARAFINDAN, ANAYASAL SINIRLI SÜRE İLE VERİLMİŞ BİR EMANETTİR!

Bu emanetler keyfi şekilde ve makamda kalmayı sürdürebilmek veya eleştirileri susturmak

için kullanılamaz!

Aynı şekilde muhalefet de eleştirilerini, insanın, milletin ve devletin yüksek menfaatleri adına

ve de meşruiyet sınırları içinde yapmalıdır!”



