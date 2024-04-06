Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Kaynak: AA
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onay verdiği iki uluslararası anlaşma Resmi Gazete’de ilan edildi.

"2022 Yılı İçin Türkiye’ye Yönelik Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşması"nda yapılan değişikliklerle ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu arasında 26 Şubat 2024 ve 6 Mart 2024 tarihlerinde gönderilen mektupların onaylanmasına dair karar Resmi Gazete’de yayınlandı. Bu kararda, anlaşmada yapılan bazı değişiklikler yer alıyor.

Ayrıca, Ankara’da 28 Aralık 2023’te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı IPA III Kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınma İçin IPARD III Yardımı 2021-2027 Finansman Anlaşması"nın onaylanmasına dair karar da Resmi Gazete’de ilan edildi. Bu karar, genel hükümler, bütçe ve mali kaynakları kapsıyor.

Son Haberler
Camide tek kurşunla canına kıydı Yerel Haberler
Camide tek kurşunla canına kıydı
Merkez Bankası'ndan kritik karar. Bankalardaki uygulama bitiyor Ekonomi
Merkez Bankası'ndan kritik karar. Bankalardaki uygulama bitiyor
Kızılcık Şerbeti'ne bomba transfer. Rolü de belli oldu Magazin
Kızılcık Şerbeti'ne bomba transfer. Rolü de belli oldu
10 gün erken açtı koparan yanacak Gündem
10 gün erken açtı koparan yanacak
Mabel Matiz'den Tarkan müjdesi Magazin
Mabel Matiz'den Tarkan müjdesi
MSB duyurdu: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Gündem
MSB duyurdu: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
BBP'liler devir teslim töreninde AKP'li eski başkanı yuhaladı Yerel Haberler
BBP'liler devir teslim töreninde AKP'li eski başkanı yuhaladı