Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

"2022 Yılı İçin Türkiye’ye Yönelik Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşması"nda yapılan değişikliklerle ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu arasında 26 Şubat 2024 ve 6 Mart 2024 tarihlerinde gönderilen mektupların onaylanmasına dair karar Resmi Gazete’de yayınlandı. Bu kararda, anlaşmada yapılan bazı değişiklikler yer alıyor.

Ayrıca, Ankara’da 28 Aralık 2023’te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı IPA III Kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınma İçin IPARD III Yardımı 2021-2027 Finansman Anlaşması"nın onaylanmasına dair karar da Resmi Gazete’de ilan edildi. Bu karar, genel hükümler, bütçe ve mali kaynakları kapsıyor.