Milletvekili adayı olmuştu. İlyas Salman setlere geri döndü

Yeşilçam’ın efsane isimlerinden İlyas Salman, Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) İstanbul milletvekili adayı olmuştu. Seçimlerde milletvekilliğine seçilemeyen Salman, ‘Oyuna Geldik’ isimli filmle yeniden seyircilerin karşısına çıkacak.

Milletvekili adayı olmuştu. İlyas Salman setlere geri döndü

Yeşilçam’da ‘Çiçek Abbas’ ve ‘Banker Bilo’ gibi yapımlarla izleyicilerin gönlüne taht kuran İlyas Salman, uzun bir aranın ardından seyircilerin karşısına yeniden çıkacak. Yönetmenliğini Kazım Öz’ün yaptığı ‘Oyuna Geldik’ isimli projede rol alacak olan Salman’ın, çekimleri devam eden film için Tunceli’de olduğu öğrenildi.

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Usta oyuncu, Tunceli’nin Ovacık ilçesinin Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile görüştü. Filmden elde edilecek gelirinin büyük bölümünün ilçede yapılacak olan su arıtma tesisine harcanacağını belirten Ovacık Belediye Başkanı Sarıgül, İlyas Salman’a teşekkür etti.

Öte yandan ‘Oyuna Geldik’ isimli filmde çok sayıda genç oyuncunun rol alacağı öğrenildi.

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