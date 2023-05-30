Milletvekili kesin sonuçları ne zaman açıklanacak. YSK Başkanı'ndan açıklama

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının bugün Resmî Gazete'ye gönderileceğini bildirdi.

Milletvekili kesin sonuçları ne zaman açıklanacak. YSK Başkanı'ndan açıklama

YSK Başkanlık binasına girişi sırasında bir gazetecinin sorusunu cevaplayan Yener, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının bugün açıklanmak üzere Resmî Gazete'ye gönderileceğini söyledi.

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