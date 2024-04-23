Milletvekilinden bomba açıklama. AKP kesinlikle iktidardan düşüyor

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun Halk TV’de çıktığı son yayında AKP’li isimlere net açıklamalarda bulundu. Son genel seçimlerde CHP listelerinden İzmir’de milletvekili seçilen Demokrat Partili Salih Uzun katıldığı TV programında birbirinden flaş açıklamalarda bulundu.

TOBB Başkanı geçtiğimiz hafta 2024 yerel seçimlerinde yeniden İBB Başkanı olarak seçilen Ekrem İmamoğlu’na bir ziyarette bulunmuştu. Yapılan ziyareti daha sonra nezaket açıklaması olarak değerlendiren Hisarcıklıoğlu, ziyareti X sosyal medya hesabından paylaşmış ve hayırlı olsun dileklerini ilettiğini açıklamıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’da sosyal medya hesabından bu ziyaretten kareler paylaşarak TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na ziyaretleri için teşekkürlerini açıklamıştı.

AKP’DEN ZİYARETE TEPKİ

Yapılan ziyarete ilk tepki AKP’nin sembol isimlerinden olan Metin Külünk’ten geldi. TOBB Başkanını fırsatçı olarak nitelendiren Külünk, Hisarcıklıoğlu’na “Her devrin kazananı olmayı ilke haline getirmiş..” diyerek Hisarcıklıoğluna yüklendi.

Hisarcıklıoğlu’na eleştirilerinde devam eden Külünk, en zor zamanlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanlarında olduğunu belirtip, “Seçim sonrasında verdikleri fotoğraf ile ne mesaj vermek istiyorlar kimse anlamıyor zannetmesinler?” şeklinde açıklama yapmıştı.

“AK PARTİLİ DOSTLAR.. İKTİDARDAN DÜŞÜYORSUNUZ..”

Son genel seçimlerde İzmir’den CHP listelerinden katılarak Milletvekili seçilen Salih Uzun Halk TV programına katıldı. Programda birbirinden flaş açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalardan en dikkat çekeni ise AKP’nin iktidardan düşmesine yönelik açıklamaları oldu.

TOBB Başkanının muhalefete meylettiğini ve kendisinin her dönem iktidarı savunan birisi olduğunu belirten Uzun, TOBB Başkanının İmamoğlu ziyaretinin planı dahilinde olduğunun ve bunun AKP’nin iktidardan gitmesine işaret olduğunu açıkladı.

Milletvekili Salih Uzun’un konu hakkında bomba açıklaması şu şekilde oldu:

AK Parti’li dostlar bir haberim var. Kesinlikle iktidardan düşüyorsunuz, az kalmış.. Ben Rifat Hisarcıklıoğlu’na bakıyorum. Rifat Hisarcıklıoğlu dümeni muhalefete kırmış demek ki siz iktidardan düşüyorsunuz. Rifat Hisarcıklıoğlu her dönem iktidar yanlısı iktidarın yanında iktidarı her şartta savunan bir aktör..

Şimdi çıkmış Ekrem İmamoğlu’nu ziyarete gitmiş. Diyor ki nezaket ziyareti yaptım hayırlı olsun diye.. Peki 2019’da da seçildi o zaman nezaketiniz neredeydi ? Demek ki bir kıvama geldi artık. Yani o da kanaat getirdi ki bu iktidar gidiyor.. Dolayısıyla AK Partili dostlar buradan kendi mesajlarını alsınlar..

RİFAT HİSARCIKLIOĞLU KİMDİR?

2001 yılında TOBB başkanı olarak seçilen Rifat Hisarcıklıoğlu halen görevini sürdürmektedir. Muhalefet tarafından iktidar yanlısı olarak gösterilen Hisarcıklıoğlu son yerel seçimlerde İBB Başkanlığına tekrar seçilen Ekrem İmamoğlu’nu ziyareti sonrasında gündem olmuş ve AKP’nin sembol isimlerinden Metin Külünk tarafından fırsatçı olarak eleştirilmiştir.