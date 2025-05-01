Milletvekiline polis ablukası!

CHP’li Milletvekili Sibel Suiçmez, 1 Mayıs kutlamaları kapsamında Taksim engeline karşın Mecidiyeköy’de yapılan protestolarda polis tarafından etrafının sarıldığı görüldü.

MECİDİYEKÖY’DE POLİS ENGELİ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için her yıl olduğu gibi bu yılda Taksim’de yapılması yasaklanmıştı. Taksim yerine kutlamaların yasaklanması sonrası pek çok grup Mecidiyeköy’de toplandı. Ancak toplanan kalabalığa polis müdahale etti. Pek çok kişi ise gözaltına alındı.

MİLLETVEKİLİNE ABLUKA

Gözaltı sürecinde dikkat çeken bir konu ise CHP'li milletvekili Sibel Suiçmez’in, Mecidiyeköy'de polis tarafından etrafının sarılması oldu. Suiçmez, “Burada fiili gözaltı var” diyerek ablukaya alınmasına sert tepki gösterdi.