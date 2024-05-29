Milletvekilinin otomobilinin de karıştığı kazada iki araç dereye uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

Ankara'nın Temelli bölgesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonetle çarpışan otomobilin, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç'a ait olduğu belirlendi. Milletvekili Kılıç'ın, danışmanıyla birlikte başkente seyahat halindeyken kazaya karıştığı ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Kaza haberinin ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımlayarak, Milletvekili Kılıç ve beraberindeki ekibe geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Bozbey'in mesajında, "AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve çalışma arkadaşlarına geçirdikleri kazadan dolayı geçmiş olsun diliyor, hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu yaşanan feci olayda, araçlar yaklaşık yüz metre sürüklendikten sonra dereye düştü. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi ise yaralandı. Olay, Dumlupınar Bulvarı Ankara yönünde akşam saatlerinde vuku buldu.

Yaser O.'nun kullandığı 06 PL 1593 plakalı kamyonet, aynı istikamette seyir halinde olan ve henüz plakası ile sürücüsü tespit edilemeyen bir otomobile arkadan çarpmasıyla başladı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da demir bariyerleri aşarak yüz metre kadar savruldu ve sonunda dereye düştü.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlileri, kamyonette yolcu olarak bulunan İlknur Doğan'ın (56) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ayrıca, her iki aracın sürücüleri ve kamyonette bulunan F.Ü. ile M.E. isimli yaralılar, hemen hastaneye kaldırıldı. Dereye düşen araçlar, vinç yardımıyla kurtarıldı.