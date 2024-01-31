Milletvekilleri tekme tokat kavga etti. Görüntüler dünya basınında.

Ada ülkesi Maldivler’de Cumhurbaşkanı Muizzu, kabinesine atadığı yeni bakanlara yönelik yapılacak güven oylaması öncesi kavga çıktı.

İktidar ve ortağı Ulusal Halk Kongresi ve iktidar ortağı olan Maldivler İlerici Partisi (PPM-PNC) milletvekilleri arasında tekme tokat kavga yaşandı.

PPM-PNC kanadı milletvekilleri kürsüde vuvuzela çaldı. Bunun ardından MDP milletvekilleri ile birbirlerine girdiler.

O anlar sosyal medyanın gündemine otururken dünya basınında da yer aldı. Görüntülerde milletvekillerinin birbirlerini yere düşürdüğü görülüyor.

Bir milletvekilinin hastaneye kaldırıldığı da öğrenildi.