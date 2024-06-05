Milletvekillerinden Merkez Bankası Başkanı eleştirisi

Kaynak: Cumhuriyet
Milletvekillerinden Merkez Bankası Başkanı eleştirisi

Yılsonu enflasyon tahminini yüzde 38’de sabit tuttuklarını ifade eden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’a, Milletvekilleri “6 yılda 6 başkan değişikliği mi olur?” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ilk sunumunu yapan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bu yılsonunda enflasyonun yüzde 38, 2025 ve 2026 yılsonunda ise sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 olarak gerçekleşmesini düşündüklerini kaydetti.

Sıkı para politikası vurgusunu yineleyen Karahan’a milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı sistemine Merkez Bankası başkanı dayanmadığını iletti ve “6 yılda 6 başkan mı değişir?” ifadesini kullandı. Yaptığı sunumda, fiyatlama davranışlarını ve enflasyon beklentilerini yakından takip ettiklerini söyleyen Karahan, “Enflasyon hedeflerimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar sıkı para politikası duruşumuzu korumakta kararlıyız. Enflasyon görünümünde kalıcı bir bozulmaya izin vermeyeceğimizi de bu vesileyle tekrar hatırlatmak isterim” açıklamasında bulundu.

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