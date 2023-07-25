Milletvekillerine dağıtılan ajandada Türkiye’nin tapu senedi Lozan’a yer verilmedi

Meclis’te milletvekillerine dağıtılan ajandada Türkiye'nin tapu senedi Lozan Antlaşması’nın 100. yılı için özel sayfa yapılmadığı ortaya çıktı. Söz konusu hamleye muhalefet vekilleri tepki gösterdi.

Milletvekillerine dağıtılan ajandada Türkiye’nin tapu senedi Lozan’a yer verilmedi

Milletvekillerinin adlarına özel olacak şekilde bastırılıp dağıtılan ajandada, tarihlerin olduğu sayfalarda özel gün ve bayramlar ile önemli tarihi olaylara da yer verildi. Cumhuriyet Bayramı, 15 Temmuz darbe girişimi ile Erzurum Kongresi’nin yıldönümü gibi önemli gün ve ulusal bayramların yazıldığı, bazı önemli tarihler için özel sayfa tasarımı yapılan ajandada, Türkiye’nin tapu senedi olarak nitelendirilen Lozan Barış Anlaşması’nın 100. yılının “unutulduğu” görüldü.

Cumhuriyet gazetesinden Sefa Uyar’ın haberine göre, ajandanın 24 Temmuz tarihli sayfasında Lozan’a ilişkin herhangi bir ifade yer almadı. Ayrıca ulu önder Atatürk’ün ölüm tarihi olan 10 Kasım için özel sayfa hazırlanmadı.

‘KENDİNİ İNKAR’

Eski TBMM Başkanvekili Uluç Gürkan, duruma “Lozan’ı unutan Meclis, kendini inkâr etmiş olur” tepkisini gösterdi. “Lozan; Türkiye’yi Anadolu’dan söküp atmak ve Türk yurdunu Hıristiyanlaştırmak amaçlı Sevr’i tarihin çöp sepetine attı. Bu, Türkiye’nin onuru ve namusudur. Dünyanın emperyalizmine karşı verilmiş ilk kurtuluş mücadelesinin nihai anlaşmasıdır” diyen Gürkan, “TBMM de yönettiği Kurtuluş Savaşı ve onayladığı Lozan Antlaşması ile manevi olarak gazi unvanını kazandı. Lozan’ı unutmak, görmezden gelmek ya da kulak arkası yapmak, TBMM’nin kendi varlığını inkârdan öteye anlam taşımaz. Bu yanlışlık hemen düzeltilmeli” dedi.

‘TARİHE İHANET’

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, düzenlediği basın toplantısında, Lozan’a değinerek “Bu anlaşma Türk ulusuna karşı 100 yıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması ile tamamlandığı sanılmış büyük bir suikastın çöküşünü anlatan bir belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri görülmemiş siyasal bir zaferdir” dedi. Ajandayı gösteren Başarır, “Bugün, 24 Temmuz. Bu sayfa boş. Bugün Lozan’ı önemsemeyenler, görmezden gelenler, büyük bir hata yaptığı gibi tarihe de ihanet etmektedir. Meclis’te bugün bir kutlama bir tören yok. Bu ajandada Lozan’ın olmamasını kınıyorum” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Türkiye’nin tapu senedi Lozan Antlaşması'nın 100. yılı kutlu olsun
Lozan Antlaşması’nın altın kalemi ve Atatürk’ün İnönü’ye gönderdiği o telgraf
Meclis Başkanı Şentop nihayet Lozan'ın sırrını açıkladı. Duyanlar küçük dilini yutacak
Öne Çıkanlar
Tevfik Göksu haberinin olmadığını söylese de gazeteci Tolga Şahin fotoğrafları yayınlayanların kim olduğunu belgeleriyle açıklamıştı
Tevfik Göksu haberinin olmadığını söylese de gazeteci Tolga Şahin fotoğrafları yayınlayanların kim olduğunu belgeleriyle açıklamıştı
KPSS Mihriban sorusu nedir? 2023 KPSS Mihriban sorusunun cevabı ne?
KPSS Mihriban sorusu nedir? 2023 KPSS Mihriban sorusunun cevabı ne?
Lozan Antlaşması’nın önemi nedir? Lozan Barış Antlaşması’nın maddeleri neler?
Lozan Antlaşması’nın önemi nedir? Lozan Barış Antlaşması’nın maddeleri neler?
LGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
LGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a veda eden isim kim oldu?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a veda eden isim kim oldu?
Fındık fiyatlarını kim belirleyecek?
Fındık fiyatlarını kim belirleyecek?
Son Haberler
Emeklilere düşük zam vermek AKP’nin sürgü projesi mi? Güncel
Emeklilere düşük zam vermek AKP’nin sürgü projesi mi?
25 Temmuz Salı TV yayın akışında ne var? 25 Temmuz Salı bugün hangi diziler var? Keşfet
25 Temmuz Salı TV yayın akışında ne var? 25 Temmuz Salı bugün hangi diziler var?
Çocuklarda göğüs ağrısı neden olur, ne yapmalı? Sağlık
Çocuklarda göğüs ağrısı neden olur, ne yapmalı?
Tırın dorsesi cayır cayır yandı Güncel
Tırın dorsesi cayır cayır yandı
Yılmaz Özdil ekrana çıkıp adları parayla anılan gazetecileri açıkladı Güncel
Yılmaz Özdil ekrana çıkıp adları parayla anılan gazetecileri açıkladı
Engelli hastaya işkence yapılan bakımevi kapatıldı Yaşam
Engelli hastaya işkence yapılan bakımevi kapatıldı
Çocuklar ev kazalarından nasıl korunur Sağlık
Çocuklar ev kazalarından nasıl korunur