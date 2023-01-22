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Eda Nur Tulum rekor kırdı

Milli atlet Eda Nur Tulum, 400 metrede Türkiye rekoru kırdı

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 13:26
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Milli atlet Eda Nur Tulum'dan büyük başarı

Eda Nur Tulum rekor kırdı
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Milli atlet Eda Nur Tulum, Bursa'da düzenlenen 20 Yaş Altı Türkiye Türkcell Salon Şampiyonası'nda 400 metre seçmesinde 18 yaş altı ve 20 yaş altında Türkiye rekoru kırdı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı atlet Eda Nur, Bursa'da 20 Yaş Altı Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda 400 metrede 18 yaş altı ve 20 yaş altı grubunda yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Milli sporcu, 400 metre seçmelerinde 54.95 koşarak Derya Yıldırım'a ait (55.07) olan 20 yaş altı Türkiye rekorunu yeniledi.

Bu branşta 18 yaş altı Türkiye rekoru ise 55.52 ile Nevin İnce'ye ait bulunuyor.

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