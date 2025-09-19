Milli atletler Eda Tuğsuz ve Esra Türkmen Dünya Şampiyonası’na veda etti

Kaynak: AA
Dünya Atletizm Şampiyonası’nda cirit atma elemelerinde yarışan milli atletler Eda Tuğsuz ve Esra Türkmen, finale kalamayarak organizasyona veda etti.

Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen 20. Dünya Atletizm Şampiyonası’nda kadınlar cirit atma elemelerinde mücadele eden milli sporcular Eda Tuğsuz ve Esra Türkmen, gösterdikleri performansla final biletini alamadı.

TUĞSUZ VE TÜRKMEN ELENDİ

Kadınlar cirit atma elemelerinde piste çıkan Eda Tuğsuz 56.16’lık derecesiyle 27’nci, Esra Türkmen ise 55.99’luk derecesiyle 28’inci sırada yer aldı. İki milli sporcu da bu sonuçla şampiyonaya veda etti.

ŞAMPİYONADA MADALYA HEYECANI

Günün finallerinde erkekler üç adım atlamada Portekizli Pedro Pichardo altın madalya kazanırken 200 metrede ABD’li Noah Lyles üst üste 4. kez dünya şampiyonu oldu.

Kadınlar 400 metre engellide Hollandalı Femke Bol, 200 metrede ise ABD’li Melissa Jefferson-Wooden zirveye çıktı.

YARIN 3 MİLLİ ATLET PİSTE ÇIKACAK

Şampiyonada milli sporculardan kadınlarda 20 km yürüyüşte Meryem Bekmez, erkeklerde 20 km yürüyüşte Hayrettin Yılmaz ve Mazlum Demir mücadele edecek.

