Milli Eğitim Bakanı Tekin’in Bakü temasları devam ediyor

Bakan Tekin, toplantı hakkında şunları söyledi: “Azerbaycan’da, dostumuz ve kardeşimizle birlikteyiz. Azerbaycan ile olan kardeşliğimiz, sık sık yaptığımız üst düzey görüşmeler sayesinde ilişkilerimizi güçlendiriyor. Bu bağlamda, değerli meslektaşım Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile Bakü’de bir araya geldik. Bakü’deki eğitim kurumlarımızın fiziki koşullarını iyileştirmek, mesleki eğitim alanındaki güçlü işbirliğimiz ve ülkelerimiz arasındaki öğrenci hareketliliği konularını görüştük. Kendisine ve ekibine gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür ederim.”

Daha sonra Bakan Tekin, Azerbaycan ziyareti sırasında Bilim Bakü Merkezi’ni ziyaret etti. Bakan Tekin, ziyaret hakkında şunları söyledi: “Bakü programımızda Bilim Bakü Merkezi’ni ziyaret ettik. Bilim Bakü Merkezi’nde çocuklarımızla sohbet ettik ve merkezde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldık. Bakanlık olarak, çocuklarımızın hayallerine sınır koymayan, meraklarını ve keşiflerini destekleyen ve hem ülkemizde hem de Azerbaycan ve Türk dünyasındaki çocukların teknoloji ve bilime olan ilgisini artıran projeleri destekliyoruz. Bizi en iyi şekilde ağırlayan öğrenci ve meslektaşlarıma; merkezin açılmasına öncülük eden ve katkıda bulunan herkese teşekkür ederim.”