Milli Eğitim Bakanı Yusuf'tan karma eğitime karşı hamle

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kız çocuklarını okutmayan ailelerin, kızlarını erkeklerle birlikte okutmak istemedikleri için okula göndermediklerini bu nedenle "gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf'tan karma eğitime karşı hamle

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber’de eğitim sistemiyle ilgili soruları yanıtladı.

Kız çocuklarını okula göndermeyen ailelerin "Ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum" gerekçesini öne sürdüğünü belirten Bakan Tekin, "Şimdi benim Milli Eğitim olarak birincil hedefim ne? Kız çocuklarının okullaşmasını sağlamaktı.

O zaman veliyi ikna etmek için biz, gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz, veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli" dedi.

"KEŞKE ŞERİATI ÖVEBİLECEK KADAR BİLGİM OLSA"

Tekin'in yazdığı "Şeriat, Meşruiyet ve Meşrutiyet" isimli kitabı gösteren sunucu Melih Altınok'un “Şeriatı öven kitap mı yazdınız?” sorusuna Bakan, "Keşke Şeriatı övecek kadar bilgim olsaydı da yazsaydım." yanıtını verdi.

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