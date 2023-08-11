Milli Eğitim Bakanlığı Lozan’ı yok saydı

Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı e-bültende Lozan Antlaşması’nı yok saydı. Bültenin açılışında 15 Temmuz darbe girişimi, PKK’lı teröristlerin şehit ettiği Necmettin öğretmen ve Kıbrıs Barış Harekatı gibi önemli tarihler yer alırken Lozan ile ilgili tek satır ifade konulmadı.

Milli Eğitim Bakanlığı Lozan’ı yok saydı

Mustafa Şentop’un Meclis Başkanlığı döneminde, 2023 için bastırılan ve milletvekillerine dağıtılan ajandada, “Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusu” olarak nitelendirilen Lozan Barış Antlaşması’nın 100. yılını unutmasının ardından benzer bir olayın Milli Eğitim Bakanlığı’nda (MEB) da yaşandığı ortaya çıktı.

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2 Ağustos’ta, genel müdürlüğün çalışmalarının yer aldığı, 1-31 Temmuz tarihlerini kapsayan bir e-bülten yayımladı. Söz konusu bültende, temmuz ayına ilişkin önemli günlere yönelik bilgiler de paylaşıldı.

TEK BİR İFADE YOK

Bültenin açılışında 15 Temmuz darbe girişimine yer verilerek “Tüm şehitlerimizi rahmet ve gazilerimizi şükranla anıyoruz” denildi.

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Terör örgütü PKK tarafından katledilen öğretmen Necmettin Yılmaz’ın da anıldığı bültende, Türk Dil Kurumu’nun kuruluşunun 191. yılı, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 49. yılı, Erzurum Kongresi’nin 104. yılı kutlandı. 24 Temmuz’un da “Gazeteciler ve Basın Bayramı” olduğu belirtildi.

Ancak kutlamalar arasında bu yıl 24 Temmuz’da 100. yılı kutlanan Lozan’a yer verilmedi. Bültende, Lozan Barış Antlaşması’na ilişkin herhangi bir ifade yer almadı.

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