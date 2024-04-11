Milli Eğitim Bakanlığı yapay zeka uygulamaları kursu başlatıyor

Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanlığı yapay zeka uygulamaları kursu başlatıyor
Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından 16-20 Nisan'da Ankara'da Yapay Zeka Uygulamaları Eğitici Eğitimi Kursu düzenlenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü'nce 16-20 Nisan'da Ankara'da "Yapay Zeka Uygulamaları Eğitici Eğitimi Kursu" düzenlenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, YEĞİTEK bünyesinde bulunan uzman ekip tarafından düzenlenecek kurs, yapay zeka araçları, blok tabanlı yapay zeka uygulamaları, makine öğrenmesi ve derin öğrenme başlıklarında 120 katılımcıyla uygulamalı gerçekleştirilecek.

Kurs için Öğretmen Bilişim Ağı'nda yayımlanan yapay zeka alanında ilgili kursları tamamlayan Eğitimde Fatih Projesi eğitmenleri, kursiyer olarak belirlendi.

Eğitici eğitimi kursuyla öğretmenlerin güncel teknolojilerle ilgili mesleki gelişimleri desteklenecek. Kursa katılan eğitmenler, Ulusal Yapay Zeka Strateji Belgesi'ndeki tedbirler gereği aldıkları bu eğitimleri mahallinde de düzenleyecek.

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