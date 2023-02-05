5 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • 21 öğretmenin görevine "Sehven atamışız" diyerek son verildi. Milli Eğitim'de büyük skandal

21 öğretmenin görevine "Sehven atamışız" diyerek son verildi. Milli Eğitim'de büyük skandal

Milli Eğitim Bakanlığı'nda büyük bir skandal olaya imza atıldı. İstanbul'da bir lisede 4 yıldır öğretmenlik yapan Hicran Doğa Tonyalı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderdiği yazı ile işinden oldu. 

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 10:35
Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı'nda büyük skandal: Okula gittiğinde işine son verilmişti

21 öğretmenin görevine ''Sehven atamışız'' diyerek son verildi. Milli Eğitim'de büyük skandal
+
Aa
-

2019 yılında beden eğitimi öğretmeni olarak atanan Hicran Doğa Tonyalı'nın görevine son verildi. Bakanlık, Tonyalı ve Tonyalı gibi 20 sporcunun sehven atandığı açıkladı.

Cumhuriyet'ten Gökhan Kam'ın haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı, olimpiyat oyunları veya paralimpik oyunlar ve Avrupa şampiyonası ferdi veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye giren ve söz konusu yarışmalarda takım sporlarında en az 10 kez Türkiye'yi temsil ederek 'milli sporcu' belgesi alınmış kişilere sınavsız beden eğitimi öğretmeni olma hakkı tanıyordu.

Ragbi sporcusu Hicran Doğa Tonyalı (29) da 2019'da beden eğitimi öğretmeni olarak atandı. İstanbul'da bir lisede 4 yıldır öğretmenlik yapan Tonyalı, 6 Ocak'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderdiği yazı ile işine son verildiğini öğrendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tonyalı'yı ve Tonyalı gibi 20 sporcunun sehven atadığını belirttiği açıklamada, "Yapılan incelemelerde, listedeki sporcuların yönetmelikte belirtilen müsabakalarda yarışmadığı ancak başvurularının sehven olumlu olarak değerlendiği tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

"SİZİ SEHVEN ATADIK BİZİM HATAMIZ"

Görevine son verilen Tonyalı, yaşadığı mağduriyeti anlattı.

Tonyalı şöyle konuştu:

Sabah okula gittiğimde işime son verildiğini öğrendim. Ne olduğunu anlamayınca Gençlik ve Spor Bakanlığı’na gittik. Bize söylenen, ‘Sizin çıktığınız turnuva, Avrupa turnuvası değilmiş. Sizi sehven atadık, bizim hatamız. Bugüne kadar çalıştıklarınızın ücretini aldınız. Görevinize son veriyoruz’ oldu. Biz de bu cevabın üzerine 2014’te Avrupa Ragbi Federasyonu’ndan gelen, Avrupa şampiyonası olduğuna dair ıslak imzalı belgeyi gösterdik. Ancak sunduğumuz bu belgeyi yeterli görmediler ve Avrupa şampiyonasına katıldığımıza dair detaylı bir yazı istediler. Avrupa Ragbi Federasyonu detaylı yazıyı bekliyor. O yazı da önümüzdeki hafta gelecek. Yazı geldikten sonra hukuki süreci başlatacağız ve dava açacağız. Avukatımız aracılığıyla yürütmeyi durdurma kararı alıp, dava sonuna kadar görevime dönmeyi umut ediyorum.” 

"BEN VE BİRÇOK ÖĞRETMEN ARKADAŞIM MAĞDUR OLDUK"

Tonyalı, işine son verildiği için Samsun'a döndüğünü belirterek şunları söyledi: 

Ben ve birçok öğretmen arkadaşım mağdur olduk. Bir sabah uyanıyorsunuz ve işsiz olduğunuzu öğreniyorsunuz. Ben kirada oturduğum için ailemin yanına dönmek zorunda kaldım, yeni çocuğu olanlar vardı, kredi ödeyenler vardı. Benim dışımda da memleketine dönenler oldu. Koca bir belirsizlik var ve elimiz kolumuz bağlı, yazı bekliyoruz.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

The bilen amca
5.02.2023 10:46
Milli Egitimde son on, onbes yilda yapilan atamalarda cok ciddi saibe var.. Neredeyse sifir ingilizce ile atanmis ingilizce ögretmeni gördü bu gözler.  
 
Zaten atamalari yanlış
5.02.2023 10:46
Ne demek sinavsiz atama  
 
Tekin Ertürk
5.02.2023 10:42
İlk seçimde sehven değil, gerçekten gideceksiniz. Çoğunuz da Silivri'ye. Yer yoktur diye üzülmeyin, ek binalar hemen yapılır.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
1
﻿Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
﻿Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
﻿Habertürk canlı yayınında olay anlar Ayağa kalktı herkes mikrofonu fırlatacağını sandı
2
﻿Habertürk canlı yayınında olay anlar Ayağa kalktı herkes mikrofonu fırlatacağını sandı
﻿Habertürk canlı yayınında olay anlar Ayağa kalktı herkes mikrofonu fırlatacağını sandı
﻿Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
3
﻿Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
﻿Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
﻿Kerem Ökten kar fırtınasının nereye vuracağı açıkladı. Şu an hızla yaklaşıyor
4
﻿Kerem Ökten kar fırtınasının nereye vuracağı açıkladı. Şu an hızla yaklaşıyor
﻿Kerem Ökten kar fırtınasının nereye vuracağı açıkladı. Şu an hızla yaklaşıyor
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
5
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
﻿Plastik devinde miras kavgası
6
﻿Plastik devinde miras kavgası
﻿Plastik devinde miras kavgası
﻿Davutoğlu'ndan Erdoğan'a ‘Bahçeli’ göndermeli tepki: Nereden nereye?
7
﻿Davutoğlu'ndan Erdoğan'a ‘Bahçeli’ göndermeli tepki: Nereden nereye?
﻿Davutoğlu'ndan Erdoğan'a ‘Bahçeli’ göndermeli tepki: Nereden nereye?
﻿Kuğulu Park'taki havuz buz tuttu
﻿Kuğulu Park'taki havuz buz tuttu
﻿Kuğulu Park'taki havuz buz tuttu
﻿Uyanır uyanmaz bu oluyorsa durum ciddi
﻿Uyanır uyanmaz bu oluyorsa durum ciddi
﻿Uyanır uyanmaz bu oluyorsa durum ciddi
﻿Akdeniz'de deprem
﻿Akdeniz'de deprem
﻿Akdeniz'de deprem
﻿MİT ve emniyetten ortak IŞİD operasyonu
﻿MİT ve emniyetten ortak IŞİD operasyonu
﻿MİT ve emniyetten ortak IŞİD operasyonu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.