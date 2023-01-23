23 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

MEB'den 'Banka Promosyonu' konulu resmi yazı

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan promosyonların tek elden yürütülmesi için bakanlığa resmi yazıyla talepte bulunmuşlardı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 01:29
Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığından banka promosyonu konulu resmi yazı

MEB'den 'Banka Promosyonu' konulu resmi yazı
+
Aa
-

Yapılan başvuru üzerine MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü cevap verdi.

İşte MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Banka Promosyonu konulu ve 13.01.2023 tarihli yazısı:

Banka promosyonları ile ilgili İlgi (b)de kayıtlı yazınız incelenmiştir.

İlgi (a)da kayıtlı Başbakanlık Genelgesinin 2nci maddesinin 2nci fıkrasında "Birden fazla birimin aylık ve ücretlerinin birlikte ödenmesi talebinde bulunmaları halinde merkezde üst yönetici, taşrada ise söz konusu birimlerin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından görevlendirilecek ilgili harcama yetkililerinden birinin başkanlığında oluşturulacak üç kişilik bir komisyon tarafından aylık ve ücretlerin ödeneceği banka yukarıdaki esaslara göre tespit edilecektir." hükmü yer almaktadır. (Kamudanhaber)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
1
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
2
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
3
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
﻿Oğuzhan Uğur Mansur Yavaş‘ın cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna verdiği cevabı açıkladı
4
﻿Oğuzhan Uğur Mansur Yavaş‘ın cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna verdiği cevabı açıkladı
﻿Oğuzhan Uğur Mansur Yavaş‘ın cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna verdiği cevabı açıkladı
﻿Övgün Ahmet Ercan'dan ‘büyük İstanbul depremi’ tepkisi: Daha çok beklersiniz
5
﻿Övgün Ahmet Ercan'dan ‘büyük İstanbul depremi’ tepkisi: Daha çok beklersiniz
﻿Övgün Ahmet Ercan'dan ‘büyük İstanbul depremi’ tepkisi: Daha çok beklersiniz
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
6
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
7
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
﻿FSM'de izinsiz pankart
﻿FSM'de izinsiz pankart
﻿FSM'de izinsiz pankart
﻿İki otomobil kafa kafaya çarpıştı
﻿İki otomobil kafa kafaya çarpıştı
﻿İki otomobil kafa kafaya çarpıştı
﻿Akaryakıt istasyonu girişinde ateş açıldı
﻿Akaryakıt istasyonu girişinde ateş açıldı
﻿Akaryakıt istasyonu girişinde ateş açıldı
﻿Korucu Nimet Encu şehit oldu
﻿Korucu Nimet Encu şehit oldu
﻿Korucu Nimet Encu şehit oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.