MEB'den 'Banka Promosyonu' konulu resmi yazı

Yapılan başvuru üzerine MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü cevap verdi.

İşte MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Banka Promosyonu konulu ve 13.01.2023 tarihli yazısı:

Banka promosyonları ile ilgili İlgi (b)de kayıtlı yazınız incelenmiştir.

İlgi (a)da kayıtlı Başbakanlık Genelgesinin 2nci maddesinin 2nci fıkrasında "Birden fazla birimin aylık ve ücretlerinin birlikte ödenmesi talebinde bulunmaları halinde merkezde üst yönetici, taşrada ise söz konusu birimlerin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından görevlendirilecek ilgili harcama yetkililerinden birinin başkanlığında oluşturulacak üç kişilik bir komisyon tarafından aylık ve ücretlerin ödeneceği banka yukarıdaki esaslara göre tespit edilecektir." hükmü yer almaktadır. (Kamudanhaber)