Milli Eğitim Bakanlığı'ndan özel okullara uyarı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nden 81 il valiliğine gönderilen genelgeye göre Bakanlığın hazırlayarak dağıttığı ders kitaplarının özel okullarda okutulup okutulmadığı konusunda gerekli takibin yapılması, kitapları okutmayan özel okullar hakkında inceleme başlatılması istendi.

ÖZEL OKULLARA KİTAP DAĞITILIYOR MU?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner imzasıyla 81 il valiliğine "'Özel okullarda ders kitaplarının okutulması'" konulu genelge gönderildi.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel okullardaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin Talim ve Terbiye Kurulu’nca onaylı öğretim programları ve haftalık ders çizelgeleri doğrultusunda yürütüldüğü hatırlatılan genelgede, Bakanlıkça hazırlanan ders kitaplarının resmi okullarla birlikte özel okullara da dağıtıldığı ifade edildi. Genelgede, şu ifadelere yer verildi:

OKULLARA İNCELEME BAŞLATILACAK

''Bakanlığımızca dağıtımı yapılan ders kitapları dışında ilgili sınıf düzeylerinde Bakanlığımızca onaylanmış ders kitabı bulunmadığından, tüm okullarda ders kitabı olarak sadece Bakanlığımızca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun olarak hazırlanan ders kitapları okutulabilecektir. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ve diğer öğretim programlarına uygun şekilde hazırlanarak Bakanlığımızca dağıtılan ders kitaplarının özel okullarda okutulup okutulmadığı konusunda gerekli takibin yapılması, ders kitaplarını okutmayan özel okullar hakkında gerekli incelemenin yapılması hususunda bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.''