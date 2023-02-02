Milli Eğitim’den Suriyeliler yeni ihale. Gönderilmeleri için değil her şey kalmaları için yapılıyor

Yeniçağ Özel / Serkan Talan

Türkiye’deki milyonlara Suriyeli sığınmacının ülkelerine gönderilmesi yönünde kamuoyunda büyük bir talep olmasına rağmen AKP iktidarı sığınmacıların ‘uyumu’ için çalışmaya devam ediyor. Çeşitli iller ve ilçelerdeki Milli Eğitim Müdürlükleri Suriyeli öğrencilerin taşınması için üst üste ihaleler düzenliyor.

Düzenlenen ihaleler, Suriyeli çocukların Türk eğitim sistemine uyumu için 2018 yılında başlatılan bir proje kapsamında düzenlendi. Kısa adı ‘Pictes’ olan Suriyeli çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu Projesi kapsamında yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Avrupa Birliği desteği ile yürüttüğü proje ile Suriyeli çocukların Türk okullarına uyumu sağlanıyor. 2 bin 851 okulda yürütülen projeden 82 bin 831 öğrenci faydalanırken 7 bin 860 öğretmen görev yapıyor. Projede görev alacak öğretmenlere önceden eğitim veriliyor.

ÜST ÜSTE TAŞIMA İHALELERİ AÇILDI

Pictes projesi kapsamında okullarda yoğun faaliyetler yürütülürken İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri kanalıyla yeni ihaleler açıldı. Son olarak Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü proje kapsamında Suriyeli ve Türk öğrencilerin birlikte taşınması için servis ihalesi açıldı. Ekap’ta yer alan ihale ilanına göre Bağcılar’daki okullarda okuyan Suriyeli ve Türk öğrencilerin taşınması için 196 araç temini için ihale açıldı. Söz konusu iş 1 Mart ile 16 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Açık ihale usulü ile yapılan ihale için son teklif verme tarihi olarak 21 Şubat belirlendi.

FARKLI İL VE İLÇELERDE DE AYNI AMAÇLA İHALELER DÜZENLENDİ

EKAP’ta yer alan bilgilere göre Suriyeli çocukların taşınması için sadece Bağcılar’da ihale açılmadı. Geçtiğimiz aylarda başta İstanbul’un farklı ilçeleri olmak üzere Mardin, Kilis, Kocaeli, Gaziantep, Antalya ve Ankara gibi illerin ilçelerinde de proje kapsamında servis ihaleleri açıldı.

6’LI MASA ‘SURİYELİ SIĞINMACILARI GÖNDERECEĞİZ’ DEMİŞTİ

Suriyeli sığınmacıların durumu tartışma konusu olmaya ve kamu kaynaklarından harcanan paralar tepki çekmeye devam ederken 6’lı masadan bu konuda vaat gelmişti. 6’lı masanın açıkladığı ortak mutabakat metninde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönderileceği vaadi ön plana çıkmıştı. Öte yandan göç politikaları ile ilgili vaatlerde konut alımı karşılığı Türk vatandaşlığı verilmesi uygulamasının da son bulacağının altı çizilmişti.