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Halil Akbunar resmen açıklandı. İşte yeni takımı

Eyüpspor, Belçika temsilcisi Westerlo'da forma giyen milli futbolcu Halil Akbunar'ı kadrosuna kattı.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 06:53
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Milli futbolcu Halil Akbunar, Eyüpspor'da

Halil Akbunar resmen açıklandı. İşte yeni takımı
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Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Westerlo Kulübü ile Halil Akbunar'ın bonservis bedeli noktasında anlaşma sağladık. Halil resmi imza töreni için yarın İstanbul'da olacak. Kendisiyle 3,5 yıllık bir sözleşme imzalayacağız. Eyüpspor camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Eyüpspor Kulübünün sosyal medya hesabından, "Ailemize hoş geldin Halil Akbunar." paylaşımı yapıldı.

Göztepe'de yakaladığı çıkışla A Milli Takım'a kadar yükselen 29 yaşındaki hücum oyuncusu, Süper Lig'de 162 karşılaşmada forma giydi ve 23 gol attı.

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