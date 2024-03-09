Milli futbolcu Yusuf Yazıcı kapış kapış

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Milli futbolcu Yusuf Yazıcı kapış kapış
Fransız ekibi Lille'deki misyonunu tamamladığını düşünen Yusuf Yazıcı için Milan ve Napoli devrede.

Lille’de top koşturan Yusuf Yazıcı’nın Fransa macerasının sonlarına gelindiği konuşuluyor.

RMC Sport’a göre, sezon sonu itibarıyla Lille ile olan kontratı sona erecek olan Yusuf Yazıcı ve yakın çevresi, futbolcunun Lille’deki misyonunu tamamlamış olduğuna inanıyor.

Rapora göre; Yusuf’un sözleşmesinin bitişini avantaj olarak değerlendiren İtalyan devleri Napoli ve Milan, milli oyuncuya şimdiden ilgi göstermeye başladı ve sezon sonunda onun transferi için yoğun bir çaba sarf etmeye hazır oldukları belirtildi.

Bu sezon Lille ile 34 resmi maçta yer alan 27 yaşındaki forvet, bu karşılaşmalarda 10 gol ve 3 asistlik bir katkı sağladı.

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