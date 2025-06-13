Milli güreşçiler, Makedonya’da zirveye çıktı

Kaynak: AA
Milli güreşçiler, Makedonya’da zirveye çıktı

Milli kadın güreşçiler, 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nı üst üste üçüncü kez zirvede tamamladı.

Milli kadın güreşçiler, Kuzey Makedonya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nı üst üste 3. kez zirvede bitirdi.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre başkent Üsküp'teki organizasyonda kadınlar kategorisindeki müsabakalar sona erdi.

Milli kadın güreşçilerden Eylem Engin 73 kiloda altın, Fatma Yılmaz 53 kiloda gümüş, Özdenur Özmez 61 kiloda gümüş, Kıymet Rumeysa Tezcan 65 kiloda bronz ve Zeynep Sucu 69 kiloda bronz madalya elde etti.

Türkiye'nin 117 puanla ilk sırada yer aldığı organizasyonda Ukrayna, 110 puanla ikinci ve Almanya, 108 puanla üçüncü oldu.

Milli takım, 2023 ve 2024'ün ardından 2025 yılında da Avrupa'da kürsünün en üst basamağında yer aldı.

Son Haberler
Mardin'de soğutma çalışmaları sırasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Mardin'de soğutma çalışmaları sırasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Sofyan Amrabat'a Atalanta talip oldu
Amrabat için İtalya Serie A'dan teklif var
Bakan Yumaklı, Siirt'te böğürtlen hasadına katıldı
Bakan Yumaklı, Siirt'te böğürtlen hasadına katıldı
Ünlü sunucu Ece Üner ilk kez hakim karşısına çıktı
Ünlü sunucu Ece Üner ilk kez hakim karşısına çıktı
Arjantin basını duyurdu: Galatasaray’a kupa canavarı kaleci
Arjantin basını duyurdu: Galatasaray’a kupa canavarı kaleci