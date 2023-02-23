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Mısır'da finale çıktık. Milli güreşçilerimiz altın için minderde

Alkışlar Milli güreşçilerimize... 60 kiloda Kerem Kamal ve 87 kiloda Ali Cengiz Mısır'da finale yükseldi.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 18:04
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Milli güreşçiler Mısır'da finale yükseldi

Mısır'da finale çıktık. Milli güreşçilerimiz altın için minderde
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Milli güreşçiler Kerem Kamal ve Ali Cengiz, Mısır'ın İskenderiye kentinde düzenlenen İbrahim Moustafa Ranking Serisi'nde grekoromen stilde finale çıktı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, grekoromen stil 60 kiloda Kerem Kamal, yarı finalde Kırgız rakibi Nurmukhammet Abdullaev'i 8-0 yenerek finalist oldu.

Grekoromen stil 87 kiloda Ali Cengiz ise yarı finalde Gürcü rakibi Gurami Khetsuriani'ye karşı mücadeleyi 3-3 eşitlikle bitirirken, son sayıyı alan sporcu olmanın avantajıyla adını finale yazdırmayı başardı.

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