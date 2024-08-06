Milli güreşçilerden erken veda

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda mücadele eden milli güreşçiler Burhan Akbudak ve Evin Demirhan Yavuz, organizasyona veda etti.

Champ de Mars Arena’da gerçekleşen karşılaşmalarda, grekoromen stil 77 kilo kategorisinde yarışan Burhan Akbudak, son 16 turunda Macar güreşçi Zoltan Levai’ye 2-1 yenildi.

Kadınlar 50 kilo kategorisinde mücadele eden Evin Demirhan Yavuz ise son 16 turunda Kübalı Yusnelis Guzman Lopes’e 7-6 mağlup oldu.

Her iki milli sporcu da rakiplerinin finale yükselememesi nedeniyle repesaj hakkı kazanamadı ve oyunlara veda etti.