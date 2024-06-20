Milli halterciden altın başarı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Milli halterciden altın başarı

Elifnur Kılınç, 17 Yaş Altı Asya Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazandı.

Özbekistan’ın ev sahipliği yaptığı 17 Yaş Altı Asya Halter Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden genç sporcu Elifnur Kılınç, kadınlar 45 kilo kategorisinde üstün bir performans sergileyerek altın madalyaların sahibi oldu.

Kılınç, koparmada 58 kilo, silkmede 76 kilo ve toplamda 134 kilo kaldırarak kategorisindeki tüm rakiplerini geride bıraktı ve üç kategoride de birinciliği elde etti.

Türkiye Halter Federasyonu’nun paylaştığı bilgilere göre, Elifnur Kılınç aynı zamanda silkme ve toplamdaki dereceleriyle Asya rekoru kırdı.

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