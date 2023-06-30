‘Millî kahraman’ Mehmet Şanver’i kaybettik

Fethullahçı darbecilere direnenlerin başında gelen isimlerden “millî kahraman”, E. Korg. Mehmet Şanver’i kaybettik. Uzun süredir rahatsızdı. Sonunda Hakk’ın rahmetine kavuştu.

Benim nazarımda Türkiye’ye kastedenlere karşı duranlar “millî kahraman”dır.

Fethullahçı darbecilere direnen iki korgeneral: Mehmet Şanver ve Oman Erbaş. İkisi de Yozgat’ın Yerköy ilçesinden. Osman Erbaş’ı, 4 Mart 2021’de kaybettik. Tatvan’a gitmek için Bingöl’dan havalanan helikopter düşmüş, aralarında 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ın da olduğu 11 askerimiz şehit düşmüştü.

Korg. Mehmet Şanver’in adını da sık duydunuz. Fethullahçıların 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü günü, onun kızının düğün günüydü.

3 Ağustos 2016’da çıkan “Darbe önleme ödülü!” başlıklı yazımdan aktarıyorum:

“Darbeyi durduran isim, Korgeneral Mehmet Şanver. İyi ki, Mehmet Şanver'in kızının düğünü, 15 Temmuz'da olmuş. Hava Kuvvetleri Komutanı dâhil, Hava Kuvvetleri'nin 63 generalinin 36'sı düğünde. Bir org. eksik: Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk. Hâlbuki kız tarafının nikâh şahidi olacaktı. O ise Akıncılar üssüne torunlarını sevmeye gitmeyi tercih ediyor!

Darbe teşebbüsü haberi, 21:40 sularında gelir gelmez, hemen bir odaya toplanıyorlar. Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim: Eskişehir'den savaş uçaklarını kaldırtıp Akıncılar'da pisti bombalatan ve darbecilerin uçak kaldırmasını önleyen Muharip Hava Kuvvet ve Hava Füze Savunma Komutanı Mehmet Şanver'dir.

Mehmet Şanver'le, biz, Yerköy'de (Yozgat) aynı mahalledeniz. Kendisini hatırlamıyorum. Bizden küçük. Abisiyle aynı lisede okuduk. Eniştesi Ömer Yılmaz sık görüştüğüm yakın arkadaşım. Onun elinden tutmuş, Yerköy Ortaokulu'nu bitirdikten sonra Kuleli Askerî Lisesi imtihanına sokup kapıda beklemiştir. Ömer Yılmaz 1999'da MHP'den Kırşehir milletvekili adayı da olmuştu. MHP'de yine faaldir. Mehmet Şanver, Anayasa çizgisinde katıksız bir Türk milliyetçisidir.”

Mehmet Şanver hak ettiği hâlde önü kesilmiş, orgeneral yapılmamıştır. Kendisinden aldığım bilgilere dayanarak yazdım:

“YAŞ toplantısı, geçen Perşembe günüydü. Org. Abidin Ünal YAŞ toplantısından önce Pazartesi onu Eskişehir'den Ankara'ya çağırıyor ve: ‘Hayırlı olsun Mehmet. Genelkurmay Başkanı'yla da görüştüm. Orgeneralsin artık!’ diyor. Ama YAŞ'ta çıkan karar başka... Rütbesi aynı kalıyor, Harp Akademileri Komutanlığı'na getiriliyor, pasifize ediliyor.”

Dediğim gibi; Korg. Mehmet Şanver Hava Kuvvetleri'nin muharip gücünün başındaydı. Darbe günü, darbecilerin merkez üssü Akıncılar’dan, uçakların kalkmasını engellemek için Eskişehir'den kendisine bağlı birlikleri harekete geçirmiş ve Akıncılar pistini bombalatmıştı.

Mehmet Şanver, Osman Erbaş'tan beş yaş büyüktü. Osman Erbaş, Mehmet Şanver’e “abi” diye hitap ediyor.

Mehmet Şanver, bana, Osman Erbaş'ın Fethullahçıların darbe teşebbüsü kontrol altına alındıktan sonra kendisine söylediği bir sözü nakletmişti. Osman Erbaş o sıra Adana'da görevli. Valiyi arıyor, “Siz ABD'lilerin üssü İncirlik'i kontrol edin, biz karargâhı kontrol ederiz.” diyor.

ABD'lilerin kontrol edilmesini istemek manidar.

Amerikalıların izni ve hatta desteği olmadan bir darbeye teşebbüs mümkün mü?

Biz, görünürde PKK’yla mücadele ediyoruz. Asıl düşman ABD. NATO üyesiyiz. İlişkilerimiz ileri safhada ama ABD başımıza gaileler açarak bizi pasifize etmede kararlı.

Mehmet Şanver, daha sonra DEVA Partisi kurucuları arasında yer alacaktır.

Allah rahmet eylesin.