İlk kez birinciliğe yükseldi

Haftanın dizisi: TRT 1’de ekranlara gelen ‘Gönül Dağı’, 2 puanı aşkın bir artışla tekrardan 8 reyting baremini aşarak haftalık sıralamada bu sezon ilk kez birinciliğe yükseldi.

5. sezonuyla izleyici karşısına çıkan fenomen dizi, sosyal medyanın da en çok konuştuğu yapımlar arasında yer alıyor.

Başrollerini Berk Atan ve Melis Sevinç’in paylaştığı dizi, bu sezon da Cumartesi akşamlarına damga vurmaya devam edeceğinin sinyallerini veriyor.

Dede ile torunun macerası

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Haftanın filmi: Yönetmenliğini Ekrem Arslan’ın yaptığı, senaryosunu Kamuran Süner ve Ercan Uçar’ın kaleme aldığı ‘Kayıp Kamyon’, Cuma günü vizyona girdi.

Sinehane imzalı filmde Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Ülkü Hilal Çiftçi, Gözde Cığacı, Engin Hepileri gibi isimler rol alıyor.

Komedi, aile ve dram türündeki film, kızı ve damadını trafik kazasında kaybettikten sonra torunu Zeynep’e bakmaya başlayan emekli Vasıf ile torununun çıktığı macerayı anlatıyor.

Tutuklu’ya Mustafa Uğur yorumu

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Haftanın şarkısı: Türkücü Mustafa Uğur, bu kez bambaşka bir cover şarkı ile karşımıza çıktı. Uğur, Minik Serçe’nin dillere pelesenk olan şarkısı ‘Tutuklu’yu yorumlamış. Sözü ve müziği Sezen Aksu’ya ait şarkının düzenlemesi Kemal Arapoğlu imzası taşıyor.

Son Işık Müzik etiketiyle yayınlanan şarkının ruhuna uygun olarak Engin Işık’ın yönetmenliğini yaptığı bir de klip çekilmiş. Ben beğendim. Dinleyeni bol olsun.

Altun’un ikinci kitabı raflarda

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Haftanın kitabı: Yazar Sermin Altun’un ikinci kitabı ‘Hayat Güzeldi’, Feniks Yayınevi etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Okuyucularını hayatın zıtlıkları arasında bir keşfe çıkaran yazar, romanında Hüseyin Kadir ve Aylin’in kesişen hayatlarını ustalıkla işliyor.

Zaman ve mekânın ötesinde gelişen bu hikâyede, parçalı anlatım ve içsel monologlar, okura karakterlerin zihinsel derinliklerine inme fırsatı sunuyor.