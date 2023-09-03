Milli maç afişinden Ebrar Karakurt'u silen AKP'li belediyeden geri vites

Filenin Sultanları bugün Avrupa Şampiyonluğu için sahaya çıkacak. Daha önce de birçok kez hedef alınan milli voleybolcu Ebrar Karakurt ve poz verirken yanında olan Hande Baladın, AKP'li Beyoğlu Belediyesi tarafından maç duyurusunun yapıldığı fotoğraftan çıkarıldı.

BELEDİYEDEN GERİ ADIM

Belediye sosyal medya başta olmak üzere gelen yoğun tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kaldı.

Belediye gelen tepkiler üzerine eski fotoğrafı silip, Ebrar ve Hande'nin olduğu yeni fotoğrafı paylaştı.

HEDEF GÖSTERİLMİŞTİ

2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncularından Ebrar Karakurt, bir süredir cinsel yönelimi nedeniyle AKP'ye yakın isimler tarafından hedef gösterilirken; bir kullanıcının "Müslüman Türkler olarak sana tahammül ediyoruz" sözlerine "Boş yapma Abdulhamid" yanıtını vermişti.

Ebrar'ın paylaşımları nedeniyle Osmanlı padişahı Abdulhamid'in hedef alındığını iddia eden bir kesim milli sporcuyu hedef alırken eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek "Atın bunu" ifadesini kullanmıştı.

BELEDİYE YENİDEN PAYLAŞTI

Ebrar Karakurt'a kritik maç öncesi sosyal medyadan destek mesajları da yağarken AKP'li Beyoğlu Belediyesi Ebrar ve Hande'yi maç yayını duyurusunun afişinin yer aldığı fotoğraftan kaldırdı.