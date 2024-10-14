Milli maç öncesi İzlanda'da flaş gelişme: Hükümet erken seçim kararı aldı

İzlanda'da Başbakan Bjarni Benediktsson, koalisyon hükümetinin dağılmasının ardından erken seçim çağrısı yaptı. Ulusal yayın kuruluşu RUV'a göre, Benediktsson’un Cumhurbaşkanı Halla Tómasdóttir'e başvurarak Althingi'yi feshetmesini ve 30 Kasım'da seçim yapılmasını istemesi bekleniyor.

Benediktsson'un merkez sağ Bağımsızlık Partisi ile merkezci İlerici Parti ve Sol Yeşil Hareket, Nisan ayından beri koalisyonu yürütmeye çalışıyordu. Ancak göç, enerji politikası ve ekonomi gibi konularda anlaşmazlıklar yaşandı.

İzlanda, 2008 mali krizinden sonra ekonomik zorluklar yaşadı, ancak turizmdeki canlanma ile toparlandı. Son dönemde Reykjanes Yarımadası'ndaki volkanik patlamalar ise halkı yerinden etti ve mali zorlukları artırdı.