Milli maçta hakem Turpin'den skandal karar

A Milli Takımımız'ın Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile oynadığı maçın ilk 10 dakikasına Fransız hakem Clemen Turpin'in kararları adeta isyan ettirdi.
Karşılaşmanın 10. dakikasında milliler atağa kalktı.
Uzun topa koşan Barış Alper, rakibi karşısında avantajlı durumdayken formasından çekilerek yere indirildi.
Millilerimiz ceza sahası çizgisine yakın yerdeki pozisyondan faul beklerken, Fransız hakem olaya Fransız kaldı ve maçı devam ettirdi.
Bu karara tribünlerden protestolar yükseldi.
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