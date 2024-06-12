Milli maçta korkutan smaç

Dünya sıralamasında zirvede yer alan son Milletler Ligi şampiyonu milli takımımız, ligin 3. haftasında Tayland'la oynadı.

25-17'lik 3 setle rakibini yenen Ay Yıldızlılar yarın Dominik Cumhuriyeti ile oynayacak.

Tayland karşısında önceki hafta dinlenen Hande Baladın, ilk altıda sahaya çıktı.

Libero olarak Simge Aköz'ün forma giydiği maçta, Gizem Örge ve Ayça Aykaç smaçör pozisyonlarında oynadı.

Maçın ikinci setinde, Hande Baladın'ın kuvvetli smacı rakip oyuncu Ajcharaporn'un yüzüne isabet etti.

Bir anda yere yığılan Taylandlı oyuncunun yanına Hande Baladın koşark gitti.

Hande centilmenliğiyle övgü topladı.

Kısa sürede yerden kalkan Ajcharaporn'nun ciddi bir yara almadan oyuna devam etti.

Sakatlıktan dönen ilk maçında Hande Baladın, takımının en skorer oyuncusu oldu ve 2 blok, 1 ace ile toplam 14 sayıya ulaştı.

Bu performansıyla takımına değerli bir katkı sağlayan Hande sporseverlerin beğenisini kazandı.