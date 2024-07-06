Milli maçta skandal! Herkes gördü

EURO 2024 çeyrek finalindeki Hollanda - Türkiye mücadelesinde, Hollandalı oyuncu Xavi Simons, Türk milli futbolcu Mert Müldür'e çok sert bir müdahalede bulundu.

Karşılaşmanın 30. dakikasında, Mert Müldür'den topu almaya çalışan Simons, Müldür'ün baldırına bastı.

Hakem Clement Turpin sarı kartla pozisyonu geçiştirdi.

Milli oyuncularımızın yoğun itirazlarına karşın, VAR hakemi Jerome Brissard devreye girmedi.

Maçın hakemi Clement Turpin de VAR uyarısı gelmeyince oyunun devam etmesine karar verdi ve Hollanda takımı sahada tam kadro mücadele etmeye devam etti.

Bu pozisyonun ardından Hakan'ın yaptığı ortaya, Abdülkerim'den önce hareketlenen kaleci Verbruggen topu yumruklayarak tehlikeyi uzaklaştırdı.