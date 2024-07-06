Milli maçta skandal! Herkes gördü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Milli maçta skandal! Herkes gördü

EURO 2024 çeyrek final maçında Hollanda'nın yıldızı Xavi Simons'ın, Türk oyuncu Mert Müldür'e yaptığı kırmızı kartlık hareketi hakem es geçti.

EURO 2024 çeyrek finalindeki Hollanda - Türkiye mücadelesinde, Hollandalı oyuncu Xavi Simons, Türk milli futbolcu Mert Müldür'e çok sert bir müdahalede bulundu.

Karşılaşmanın 30. dakikasında, Mert Müldür'den topu almaya çalışan Simons, Müldür'ün baldırına bastı.

Hakem Clement Turpin sarı kartla pozisyonu geçiştirdi.

Milli oyuncularımızın yoğun itirazlarına karşın, VAR hakemi Jerome Brissard devreye girmedi.

Maçın hakemi Clement Turpin de VAR uyarısı gelmeyince oyunun devam etmesine karar verdi ve Hollanda takımı sahada tam kadro mücadele etmeye devam etti.

Bu pozisyonun ardından Hakan'ın yaptığı ortaya, Abdülkerim'den önce hareketlenen kaleci Verbruggen topu yumruklayarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

whatsapp-image-2024-07-06-at-22-18-29.jpeg

whatsapp-image-2024-07-06-at-22-38-36.jpeg

İlgili Haberler
Arda Güler tarihe geçti
Son Haberler
Gülben Ergen: 'Sana nanik yapacağız Hollanda' Video
Gülben Ergen: 'Sana nanik yapacağız Hollanda'
Minibüs sürücüsü otomobilin kaputuna yattı trafik durdu Video
Minibüs sürücüsü otomobilin kaputuna yattı trafik durdu
Marmaray makinisti milli maçı böyle izledi Gündem
Marmaray makinisti milli maçı böyle izledi
Arda'nın füzesi direkte patladı Spor
Arda'nın füzesi direkte patladı
Çiftçi kötü halde bulduğu yavru tilkiye can verdi Video
Çiftçi kötü halde bulduğu yavru tilkiye can verdi
Filistinli çocuklar için arabasını oyuncaklarla doldurdu Video
Filistinli çocuklar için arabasını oyuncaklarla doldurdu
Sinyal vermeyen aracın sinyalini tahmin etti Video
Sinyal vermeyen aracın sinyalini tahmin etti