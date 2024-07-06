Arda Güler tarihe geçti

A Milli Takım, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Çeyrek Final maçında Hollanda ile karşı karşıya geliyor. Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde tamamladık.

Dakikalar 35'i gösterdiğinde Arda Güler ortaladı, Samet Akaydin kafayı vurdu ve Ay-Yıldızlı ekibimizi üstünlüğe taşıdı.

Arda Güler böylece Avrupa Şampiyonaları tarihinde asist yapan 4 genç futbolcudan biri oldu. 21 yaşından küçük 4 genç futbolcu, tek bir turnuvada 1'den çok asist yaptı. Arda, turnuvadaki ikinci asistine ulaştı. Genç yıldız Merih Demiral'ı da Avusturya maçında golle buluşturmuştu.

Arda'nın dışında turnuva tarihinde 1'den fazla asist yapan 3 oyuncu bulunuyor;

Enzo Scifo (1984)

Cristiano Ronaldo (2004)

Lamine Yamal (2024)