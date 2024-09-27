Milli motosikletçiler, İspanya ve Endonezya'da piste çıkacak

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Bahattin Sofuoğlu, Can Öncü ve Deniz Öncü bu hafta sonu uluslararası yarışlarda Türkiye'yi temsil edecekler. Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre:
- Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki kazasının ardından tedavisi tamamlanmış olarak Dünya Superbike Şampiyonası'nın 10. ayağında İspanya'daki MotorLand Aragon Pisti'nde yarışacak. Şampiyonada 365 puanla lider olan Razgatlıoğlu, yarın (28 Eylül) TSİ 15.00'te ve 29 Eylül Pazar günü TSİ 15.00'te ikinci yarışa çıkacak.
- Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü de Dünya Supersport Şampiyonası'nda İspanya'da yarışacaklar. Bahattin, MV Agusta Reparto Corse, Can ise Kawasaki Puccetti takımıyla podyum hedefliyor.
- Deniz Öncü, Endonezya’da Dünya Moto2 Şampiyonası'nın 15. ayağında mücadele edecek. Yarış, 29 Eylül Pazar günü TSİ 08.15'te başlayacak.
Ayrıca, Türkiye'yi temsil eden milli motokrosçular Yunanistan’da düzenlenecek BMU Avrupa Motokros Şampiyonası'nda yarışacaklar.