Milli motosikletçiler, İspanya ve Endonezya'da piste çıkacak

Toprak Razgatlıoğlu , Fransa'daki kazasının ardından tedavisi tamamlanmış olarak Dünya Superbike Şampiyonası'nın 10. ayağında İspanya'daki MotorLand Aragon Pisti'nde yarışacak. Şampiyonada 365 puanla lider olan Razgatlıoğlu, yarın (28 Eylül) TSİ 15.00'te ve 29 Eylül Pazar günü TSİ 15.00'te ikinci yarışa çıkacak.