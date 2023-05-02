Milli muharip uçağın resmi adı açıklandı. İşte uçağın teknik özellikleri

TUSAŞ, Hürkuş’un ardından Hürjet ve Milli Muharip Uçak üretimi için çalışmalarına devam ediyor. Montajı biten Hürjet’in 2. prototipinin hangar dışına çıkarıldığı videodan sonra da Kahramankazan Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen yeni bir lansman kapsamında MMU dahil olmak üzere yeni savunma sanayi ürünlerinin detaylarını paylaştığı ifade edildi.
İstikbalin Yüzyılı programındaki açıklama sonrasında MMU’nun adının KAAN olarak belirlendiği ifade edildi.
Konuyla ilgili açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Artık karada, denizde ve denizaltında, havada, uzayda her alanda varız. Şu anda Hürjet karşımızda ve ‘Kaan’ımız (Milli Muharip Uçak) o da karşımızda” dedi.
Kahramankazan Yerleşkesi’nde gerçekleşen programda Milli Muharip Uçak, Hürjet, Atak-2 helikopteri ve Anka-3 insansız savaş uçağı gözler önüne serildi. MMU’nun bilinen tüm özellikleri şu şekilde:
MMU/TF-X “KAAN” özellikleri
Uzunluk: 21 m
Kanat açıklığı: 14 m
Yükseklik: 6 m
Itki: 2x 29.000-2x 32.500 lbs (2x F110)/ TEI üretimi 2x 35.000 lbs
Servis tavanı: 55.000+ ft
Azami hız: 1.8 Mach
G limitleri: +9g / -3.5g
Aviyonikler:
ASELSAN’ın yerli AESA radarı bütünleşik RF sistemi (BÜRFİS)
SAR (Sentetik açıklıklı radar sistemi)
IRST (Kızılötesi arama ve takip) sensörü
EOTS (Elektro-optik hedefleme sistemi)
Kaska monteli nişangah sistem
Diğer:
Yüksek manevra kabiliyeti ve güçlü bir itki sistemi
Süperseyir kabiliyeti
Uzun harekat yarıçapı
Radarda düşük görünürlük
Sensör füzyonu
Gelişmiş veri bağı kabiliyetleri
Yüksek hassasiyete sahip mühimmatlar atabilme kabiliyeti