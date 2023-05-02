Milli muharip uçağın resmi adı açıklandı. İşte uçağın teknik özellikleri

TUSAŞ, Hürkuş’un ardından Hürjet ve Milli Muharip Uçak üretimi için çalışmalarına devam ediyor. Montajı biten Hürjet’in 2. prototipinin hangar dışına çıkarıldığı videodan sonra da Kahramankazan Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen yeni bir lansman kapsamında MMU dahil olmak üzere yeni savunma sanayi ürünlerinin detaylarını paylaştığı ifade edildi.

İstikbalin Yüzyılı programındaki açıklama sonrasında MMU’nun adının KAAN olarak belirlendiği ifade edildi.

Konuyla ilgili açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Artık karada, denizde ve denizaltında, havada, uzayda her alanda varız. Şu anda Hürjet karşımızda ve ‘Kaan’ımız (Milli Muharip Uçak) o da karşımızda” dedi.

Kahramankazan Yerleşkesi’nde gerçekleşen programda Milli Muharip Uçak, Hürjet, Atak-2 helikopteri ve Anka-3 insansız savaş uçağı gözler önüne serildi. MMU’nun bilinen tüm özellikleri şu şekilde:

MMU/TF-X “KAAN” özellikleri

Uzunluk: 21 m

Kanat açıklığı: 14 m

Yükseklik: 6 m

Itki: 2x 29.000-2x 32.500 lbs (2x F110)/ TEI üretimi 2x 35.000 lbs

Servis tavanı: 55.000+ ft

Azami hız: 1.8 Mach

G limitleri: +9g / -3.5g

Aviyonikler:

ASELSAN’ın yerli AESA radarı bütünleşik RF sistemi (BÜRFİS)

SAR (Sentetik açıklıklı radar sistemi)

IRST (Kızılötesi arama ve takip) sensörü

EOTS (Elektro-optik hedefleme sistemi)

Kaska monteli nişangah sistem

Diğer:

Yüksek manevra kabiliyeti ve güçlü bir itki sistemi

Süperseyir kabiliyeti

Uzun harekat yarıçapı

Radarda düşük görünürlük

Sensör füzyonu

Gelişmiş veri bağı kabiliyetleri

Yüksek hassasiyete sahip mühimmatlar atabilme kabiliyeti