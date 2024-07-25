Milli okçudan Paris 2024'e tarihi start

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Milli okçudan Paris 2024'e tarihi start

Milli okçu Elif Berra Gökkır 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na mükemmel bir başlangıç yaptı.

Milli okçu Elif Berra Gökkır, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda tarihi bir başarıya imza attı. 17 yaşındaki sporcu, sıralama atışlarında 671 puanla kariyerinin ve Türkiye’nin kadınlar olimpiyat tarihindeki en iyi derecesini elde ederek 5. sırada yer aldı.

Fransa’nın başkenti Paris’teki Invalides alanında gerçekleştirilen kadınlar bireysel sıralama yarışmasında mücadele eden Gökkır, 64 sporcu arasında 5. olmayı başardı. Bu sonuçla birlikte, 32 turunda Malezyalı Nurul Azreena Mohamad Fazıl ile eşleşti.

Öte yandan, Güney Koreli Sihyeon Lim, 694 puanla dünya rekoru kırarak birinci sırada yer aldı.

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