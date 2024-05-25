Milli pentalet dünya 3'üncüsü oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Milli pentalet dünya 3'üncüsü oldu

Milli pentatlet İlke Özyüksel, Ankara'da gerçekleşen 2024 UIPM Modern Pentatlon Dünya Kupası'nda 3'üncü olma başarısı gösterdi.

Atlı Spor Kulübünde düzenlenen organizasyonda binicilik, eskrim, yüzme, koşu ve atış branşlarında kadınlar kategorisinde final yarışları yapıldı.

Finalde yarışan İlke Özyüksel, topladığı 1400 puanla bronz madalya kazandı.

Şampiyonada Litvanya'dan Gintare Venckauskaite 1422 puanla birinci, bağımsız katılan Mariya Gnedtchik ise 1405 puanla ikincilik elde etti.

Organizasyon yarın milli sporcular Yaren Kalender ile Furkan Murat'ın mücadele edeceği karışık bayrak yarışı ile sona erecek.

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