Milli Saraylar’da yaz saati uygulaması

Milli Saraylar Başkanlığı, yaz saati uygulaması kapsamında Beylerbeyi Sarayı bahçesi ve rıhtımı olmak üzere Beykoz Cam ve Billur Müzesi ile Beykoz Mecidiye, Ihlamur ve Aynalıkavak kasırlarının ziyaret saatlerini uzattı.

Milli Saraylar’da yaz saati uygulaması

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Milli Saraylar Müzecilik ve Tanıtım Daire Başkanı Güller Karahüseyin, Milli Saraylar Başkanlığının bir ilke imza attığını belirterek, "İlk defa yaz döneminde 9 Eylül'e kadar cuma, cumartesi ve pazar akşamları Beylerbeyi Sarayı rıhtımı ve bahçesi, Beykoz Cam ve Billur Müzesi, Beykoz Mecidiye Kasrı, Ihlamur ve Aynalıkavak Kasırları akşam saat 22.00'ye kadar ziyarete açık hale getirildi." dedi.

Karahüseyin, bu uygulama sayesinde ziyaretçilerin hem mekanları görebileceklerini hem de kafeterya hizmetlerinden de faydalanabileceklerini söyledi.

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Beylerbeyi Sarayı'nın rıhtımının açık olmasının ziyaretçilerin ilgisini çektiğine işaret eden Karahüseyin, "İstanbul'un bu eşsiz güzelliğini izleyerek 112 metrelik rıhtım boyunca hem yürüyüş yapabilecekler hem de orada dinlenebilecekler." ifadesini kullandı.

Güller Karahüseyin, sezonda turistlerin İstanbul'u çok yoğun ziyaret etmesinden hem de İstanbul halkının böylesine tarihi mekanların güzelliklerinden istifade etmesi adına böyle bir uygulamayı başlattıklarını anlattı.

Tarihte Beylerbeyi Sarayı'nın yazlık saray olarak inşa edildiğini aktaran Karahüseyin, şunları kaydetti:
"Aynı zamanda devlet konuk evi olarak da kullanılmıştı döneminde. O dönemde rıhtım bölümünden sadece padişahlar ve gelen devlet konukları faydalanabiliyordu. Ama şimdi hem halkımız hem de yabancı misafirlerimiz bu rıhtımın güzelliğini, İstanbul'un güzelliğiyle birleştirerek gezebilecekler, görebilecekler. Beylerbeyi Sarayı zaten Anadolu yakasında zaten en çok ziyaret edilen mekanımız. Yazlık bir saray olması dolayısıyla da zaten yazın havası ve ortamı itibariyle bolca ziyaretçinin gelmesini sağlıyor. Hem gün batımı hem de güzel bir esinti ziyaretçilerimizi bekliyor."

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BEYLERBEYİ SARAYI HAKKINDA
Anadolu yakasının en fazla ziyaretçi ağırlayan yapısı Beylerbeyi Sarayı, Osmanlı Devleti’nin 32. padişahı Sultan Abdülaziz tarafından 1865’te yazlık saray ve devlet konukevi olarak yaptırıldı.

Osmanlı'nın uluslararası protokol kurallarını uygulamaya başladığı dönemde inşa edilen saray, bu uygulamanın yansımalarını gösteren mimari özellikleriyle de simgesel anlamlar taşıyor.

Beylerbeyi Sarayı'nı özel kılan unsurlardan biri deniz yoluyla saraya gelen devlet adamları ve yabancı konuklar için yaptırılan rıhtım.

Milli Saraylar Başkanlığı, tarihte bir ilk olarak geçen yıl Osmanlı döneminde sadece padişahların ve devlet adamlarının kullandığı 113 metrelik rıhtımı ziyarete açtı.

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Ziyaretçiler artık akşam saatlerinde de Beylerbeyi Sarayı'nın Harem bahçesinde yer alan rıhtım kapısından çıkıp 113 metrelik Boğaz yürüyüşünden sonra Selamlık bölümü bahçesine geçiş yapabilecek.

Rıhtımın panoramik görüş açısında Bezm-i Alem Valide Sultan Camii, Dolmabahçe Sarayı, Çırağan Sarayı, Ortaköy Camii ve İstanbul'un her biri birbirinden farklı mimari yapı ve hikâyeye sahip yalıları yer alıyor.

Beylerbeyi Sarayı, pazartesi dışında her gün saat 9.00 - 17.30 arasında ziyaret edilebiliyor. Saray'ın bahçesi ve rıhtımı ise saat 22.00'ye kadar ziyaretçi kabul ediyor.

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