Milli Savunma Bakanı Hakkari'de Mehmetçik'le bayramlaştı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'nda bayram namazı kılıp, Mehmetçik ile bayramlaştı.

Yaşar Güler, Kurban Bayramı dolayısıyla beraberindeki TSK komuta kademesi ile beraber arife günü Hakkari Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Ziyarete, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatloğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katıldı.

Geceyi burada geçiren Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve komutanlar sabah komutanlığı mescidinde Mehmetçikle bayram namazı kıldı. Kurban kesimine de katılan Yaşar Güler ve TSK'nın komuta kademesi daha sonra Mehmetçikle bayramlaştı.