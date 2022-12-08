Bakanı Akar, Finlandiyalı mevkidaşı Kaikkonen ile görüştü

Akar, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kaikkonen'i, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.
Tören mangasını selamlayan Kaikkonen'in, Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından Akar ve mevkidaşının baş başa görüşmesi başladı.
İki bakanın, heyetler arası görüşmeye başkanlık etmesi, ardından basın açıklaması yapması bekleniyor.
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