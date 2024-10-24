Milli Savunma Bakanlığı: 32 hedef imha edildi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığı: 32 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/KCK ve diğer unsurlara yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 32 hedefin başarılı bir şekilde imha edildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada "PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 23 Ekim 2024’de hava harekâtı icra edilmiş, teröristlere ait toplam 32 hedef başarılı şekilde imha edilmiştir. Hava harekatlarımız kararlı şekilde devam etmektedir. İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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