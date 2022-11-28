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MSB paylaştı! Terör hedefleri fırtına obüsüyle vuruluyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör hedeflerinin Fırtına obüsleriyle vurulmasına ilişkin görüntülerin yer aldığı video paylaştı.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 14:23
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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Terör hedefleri fırtına obüsleriyle vuruldu. Görüntülerin yer aldığı video paylaşıldı

MSB paylaştı! Terör hedefleri fırtına obüsüyle vuruluyor
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Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Asaletini tarihten, cesaretini milletinden alan kahraman Türk topçusu, ateş destek vasıtalarıyla teröristlerin inlerini başlarına işte böyle yıkıyor. Fırtına obüslerimiz hedefleri tam isabetle imha ediyor." ifadelerine yer verildi.

Terör örgütünce intikalde olan Mehmetçik'e açılan taciz ateşine, Fırtına obüsleriyle yanıt verilmesi görüntülerinin olduğu videoda, bir Mehmetçik'in 24 saat göreve hazır olduklarına ilişkin sözleri de yer aldı.

Gün içerisinde aldıkları koordinatlarla teröristlerin inlerini başlarına yıktıklarını vurgulayan Mehmetçik, "Milletimiz rahat uyusun. Biz her zaman buradayız." ifadesini kullandı.

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