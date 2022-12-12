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Kıstırılan teröristler böyle teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, hava destekli operasyon sırasında sıkışan 4 teröristin teslim oldukları anlara ilişkin görüntüleri kamuoyuyla paylaştı. Görüntülerde, Mehmetçiğin telsiz konuşmaları da yer aldı.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 11:24
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Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde 4 teröristin teslim olduğu anlara ilişkin görüntüleri paylaştı

Kıstırılan teröristler böyle teslim oldu
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Mehmetçiğin, Irak'ın kuzeyinde saldırı hazırlığındaki teröristlere yönelik hava destekli operasyonu ve sıkışan teröristlerin teslim oldukları anların görüntüleri paylaşıldı.

Görüntülere göre, zorlu arazide tespit edilen ve saldırı hazırlığında oldukları belirlenen bir terörist gruba, hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda sıkıştırılan teröristlerin kaçmalarına engel olmak için kaçış yolları helikopterle ateş altına alındı.

Havadaki ve karadaki unsurların koordineli operasyonu sonucu terörist grubun çevresi tamamen sarıldı.

Bulundukları yerden kaçamayacaklarını anlayan 4 terörist, silahlarını bırakarak teslim oldu. Yola inen teröristler, komandolar tarafından güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından teslim alındı.

Bakanlığın paylaştığı görüntülerde, helikopter bölgeden ayrılmadan, pilot ile komandoların telsizden, "Elleriniz dert görmesin, Allah'a emanet olun." diyerek birbirlerini tebrik etmeleri de yer aldı.

Teslim olan teröristlerle, dört AK-47 piyade tüfeği ile silaha ait 600 mermi, 10 el bombası, telsiz, keskin nişancı dürbünü ele geçirildi.

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Baki
12.12.2022 12:06
Neden teslim alındı hesabını verin bunlara asla acımayın  
 
Muzo Baskan
12.12.2022 12:02
Kısas farz!  
 
merdanoğlu
12.12.2022 11:38
tebrikler ama bunların elbiselerini açtırmayan yanınıza sokmayın üzerlerlerinde patlayıcı olabilir  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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