Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken Gazze açıklaması geldi. Açıklamada 'İnsani trajediyi sona erdirecek her girişimi ilke itibarıyla destekliyoruz' denildi.

İsrail kadın, çocuk demeden Gazze'yi bombalama devam ediyor. İsrail'in Filistin'deki saldırılarına karşı insani yardım ulaştırmak isteyen uluslararası Sumud Filosu gemisine İsrail tarafından el konuldu. 37'si Türk çok sayıda gözaltı var. Marinette teknesi Gazze'ye ilerliyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, “Gazze’deki insani trajediyi sona erdirecek her girişimi ilke itibarıyla desteklediğimizi ve bu çerçevede tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barışın tesisine katkı sağlamaya devam edeceğimizi vurguluyoruz” dedi.

"KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Tuğamiral Aktürk, Filistin halkının haklı davasını gelecek nesillere aktarmak amacıyla, Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokullarının 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı açılışı kapsamında Millî Savunma Üniversitesi Rektörü tarafından ‘Filistin’de 800 Yıl’ konulu ilk ders verileceğini de belirtti.

Aktürk derste Filistin’in Türk hakimiyetindeki barış ve huzur dolu dönemleri ile günümüzde yaşanan katliama giden sürecin ele alınacağını ifade etti.

