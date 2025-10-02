İsrail’in alıkoyduğu Türklerin isimleri belli oldu: Sumud Filosu ile Gazze’ye ulaşmaya çalışıyorlardı

İsrail’in Gazze’deki ablukasını kırmak için yola çıkan Sumud Filosu’na dün gece saldırı düzenlendi. İsrail güçlerinin saldırısında 201 aktivist gözaltına alınırken 20’nin üstünde gemiye el kondu. İsrail, alıkoyduğu aktivistleri Aşdod Limanı’na götürdü. İsrail Dışişleri Bakanlığı, alıkoydukları aktivistleri sınır dışı edeceklerini belirterek sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.
İsrail’in alıkoyduğu aktivistlerin arasında 37 Türk olduğu öğrenildi. Alıkonan 37 Türk’ün 30’unun isimleri ve içinde bulundukları gemiler şöyle:
1. Fikret Aycub Kantoglu - Sirius
2. Abdulaziz Yalcin - Sirius
3. Davut Daskiran - Sirius
4. Zeynep Tekocak-Sirius
5. Metehan Sari-ALMA
6. Huseyin Suayb Ordu-ALMA
7. Onur Murat Kolgu-ALMA
8. Semih Fener-ALMA
9. Osman Cetinkaya-ALMA
10. Sümeyra akdeniz ordu-ALMA
11. Bekir Turunc-SPECTRE
12. Abdulmecid Bagcivan-SPECTRE
13. Mustafa Muhammed Cakmakci-SPECTRE
14. Cakar Mesut-SPECTRE
15. Muslim Ziyali-SPECTRE
16. Mehmet Sait Direkci -HUGA_A
17. Fatih Ozsoz-HUGA_A
18. Tevhit Yildiz-HUGA_A
19. Sumeyye Sena Polat-MALI/Deir Yassine_A
20. Halil Rifat Canakci-GRANDE BLU
21. Semanur Sonmez Yaman-MORGANA
22. Ersin Celik-MORGANA
23. Abdulsamed Turan-SEULLE_A
24. Yasar Yavuz-SEULLE_A
25. Hasmet Yazici-SEULLE_A
26. Evren Akan-Florida_A
27. Turgay Turan-Florida_A
28. Muhammet Emin Yildirim-Florida_A
29. Umut Aslan-CAPTEN NIKOS_A
30. Abdullah Gundem-CAPTEN NIKOS_A
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI
Öte yandan Dışişleri Bakanlığı kaynakları, uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail müdahalesinde el konulan teknelerde bulunan Türk vatandaşlarına ilişkin açıklamada bulundu.
Bakanlık durumunun yakından izlendiğini bildirirken gerekli girişimlerde bulunulduğunu açıkladı.
Açıklamada, "Tel Aviv Büyükelçiliğimiz, vatandaşlarımıza konsolosluk himayesi sağlanması konusunda gerekli girişimlerde bulunmuştur. Vatandaşlarımızın aileleri gelişmeler hakkında bilgilendirilmektedir" ifadelerine yer verildi.