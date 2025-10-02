İsrail’in alıkoyduğu Türklerin isimleri belli oldu: Sumud Filosu ile Gazze’ye ulaşmaya çalışıyorlardı

İsrail’in Gazze’deki ablukasını kırmak için yola çıkan Sumud Filosu’na dün gece saldırı düzenlendi. İsrail güçlerinin saldırısında 201 aktivist gözaltına alınırken 20’nin üstünde gemiye el kondu. İsrail, alıkoyduğu aktivistleri Aşdod Limanı’na götürdü. İsrail Dışişleri Bakanlığı, alıkoydukları aktivistleri sınır dışı edeceklerini belirterek sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

İsrail’in alıkoyduğu aktivistlerin arasında 37 Türk olduğu öğrenildi. Alıkonan 37 Türk’ün 30’unun isimleri ve içinde bulundukları gemiler şöyle:

1. Fikret Aycub Kantoglu - Sirius

2. Abdulaziz Yalcin - Sirius

3. Davut Daskiran - Sirius

4. Zeynep Tekocak-Sirius

5. Metehan Sari-ALMA

6. Huseyin Suayb Ordu-ALMA

7. Onur Murat Kolgu-ALMA

8. Semih Fener-ALMA

9. Osman Cetinkaya-ALMA

10. Sümeyra akdeniz ordu-ALMA

11. Bekir Turunc-SPECTRE

12. Abdulmecid Bagcivan-SPECTRE

13. Mustafa Muhammed Cakmakci-SPECTRE

14. Cakar Mesut-SPECTRE

15. Muslim Ziyali-SPECTRE

16. Mehmet Sait Direkci -HUGA_A

17. Fatih Ozsoz-HUGA_A

18. Tevhit Yildiz-HUGA_A

19. Sumeyye Sena Polat-MALI/Deir Yassine_A

20. Halil Rifat Canakci-GRANDE BLU

21. Semanur Sonmez Yaman-MORGANA

22. Ersin Celik-MORGANA

23. Abdulsamed Turan-SEULLE_A

24. Yasar Yavuz-SEULLE_A

25. Hasmet Yazici-SEULLE_A

26. Evren Akan-Florida_A

27. Turgay Turan-Florida_A

28. Muhammet Emin Yildirim-Florida_A

29. Umut Aslan-CAPTEN NIKOS_A

30. Abdullah Gundem-CAPTEN NIKOS_A

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı kaynakları, uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail müdahalesinde el konulan teknelerde bulunan Türk vatandaşlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlık durumunun yakından izlendiğini bildirirken gerekli girişimlerde bulunulduğunu açıkladı.

Açıklamada, "Tel Aviv Büyükelçiliğimiz, vatandaşlarımıza konsolosluk himayesi sağlanması konusunda gerekli girişimlerde bulunmuştur. Vatandaşlarımızın aileleri gelişmeler hakkında bilgilendirilmektedir" ifadelerine yer verildi.