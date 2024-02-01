Milli Savunma Bakanlığı’ndan F-16 açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD’den istenen F-16’ların durumuna karşı açıklamalarda bulundu.

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda 40 yeni F-16 Blok-70'in tedariki, mevcut 79 adet F-16'nın ise modernize edilmesi ile bunlara ait mühimmat, malzeme ve teçhizatları içeren talebimizin ABD kongresindeki onay süreci 26 Ocak'ta başlamıştır.” açıklamasını yapan MSB, teklifleri ve kabul mektupları kendilerine ulaştığında çalışmalara başlanacağını aktardı.

Milli Savunma Bakanlığı, Yunan basınında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını kaydetti ve konuyla ilgili “Talep edilen mühimmat istekleri harekat ihtiyaçları, envanter durumu ve teknik gereklilikler göz önüne alınarak detaylı bir çalışma sonucunda yapılmıştır. Bazı Yunanistan kaynaklı haber sitelerinde iddia edildiğinin aksine F-16 tedariki ve modernizasyonu konusu herhangi bir şarta bağlı değildir." İfadelerini kaydetti.

Bakanlık, aynı zamanda ABD’den yapılan F-35 açıklamasına da değindi ve "Bu konu çok konuşuldu, tartışıldı. Her iki ülkenin duruşunda şu an herhangi bir değişiklik yok.” dedi. ABD’den yapılan açıklamaları iyi niyet beyanı olarak değerlendirmenin gerekliliğini ileten MSB, bir değişiklik durumunda bilgilendirme yapılacağını söyledi.