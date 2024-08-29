Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'İsrail'e destek' açıklaması

Yetkililer, "Ne İsrail'e fayda sağlayan ne de Filistin'e zarar veren bu eğitim faaliyetini amacından saptırmak ve farklı yorumlara çekmek doğru değildir." ifadelerini kullandı.

Basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanlığı, son zamanlarda gündeme gelen "S-400 Hava Savunma Sistemi'nin kullanılmaması şartıyla F-35 satışının gerçekleşebileceği" yönündeki iddialara da değindi. Kaynaklar, "Ülkemizin hava savunma ihtiyaçları devam etmektedir. S-400 Hava Savunma Sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindedir ve bu konuda yeni bir gelişme bulunmamaktadır." açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, TCG Anadolu ve TCG Gökova'nın ABD Donanması'na ait USS Wasp gemisiyle gerçekleştirdiği eğitimlerin bazı medya organlarında "İsrail'e destek" olarak lanse edilmesi üzerine şunları belirtti:

"13-17 Ağustos tarihlerinde TCG Anadolu ve TCG Gökova, ABD Donanması unsurları USS Wasp ve USS Oak Hill ile Akdeniz'de geçiş eğitimi gerçekleştirmiştir. Bu tür eğitimler, bölgemizdeki dost ve müttefik ülkelerle işbirliğini artırmak amacıyla yapılan rutin faaliyetlerdir ve kapsamı sınırlıdır. Bu faaliyetler tatbikat değildir ve önceden planlanmamıştır. Geçiş eğitimleri, gemilerin orada bulunması vesilesiyle yapılan, sadece usullerin denendiği eğitimlerdir ve başka bir amacı yoktur. Bu eğitimleri farklı anlamlar yüklemek doğru değildir. ABD tarafının da paylaşacağı göz önünde bulundurularak bu faaliyet hakkında bir paylaşım yapılmamış, mesaj verme ihtiyacı duyulmamıştır. Ne İsrail'e faydası ne de Filistin'e zararı olan bu eğitim faaliyetini bağlamından koparmak doğru değildir. Türkiye, Filistin halkının zararına olacak hiçbir faaliyetin içinde yer almaz."

Bakanlık yetkilileri, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in son açıklamalarına ilişkin olarak şunları söyledi:

"Türkiye'nin Suriye'deki varlığı, Suriye'nin bölünmesini ve terör koridorlarının oluşturulmasını engellemektedir. Biz, istikrarsızlıklarla mücadele eden değil, demokratik ve müreffeh bir Suriye görmek istiyoruz. Cumhurbaşkanımız, diyalog ve görüşmelere her düzeyde hazır olduğumuzu ifade etti. Bakanımızın daha önce Suriye ile görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamanın etkili olduğu görülüyor. Suriye konusundaki duruşumuz nettir."

Katar-Türk Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde Deniz ve Hava Unsur Komutanlıkları kurulmasına yönelik sorular üzerine yetkililer, "Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti Arasında Askeri Eğitim, Savunma Sanayi ile Katar Topraklarında TSK'nın Konuşlandırılması Konusunda İşbirliği Anlaşması"nın 15 Haziran 2015'te yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Yetkililer, bu kapsamda 6 adet F-16 uçağı ve görevli personelin 5 Ağustos'ta Katar'a intikal ettiğini belirterek, "Bahse konu filomuz, Katar'da askeri eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetleri yürütecektir. Ayrıca, Deniz Unsur Komutanlığında görev yapacak TCG Kuşadası ve TCG Kumkale gemilerimiz de Katar'a intikal ettirilmektedir." ifadelerini kullandı.