Milli sporcu egzersiz yaparken hayatını kaybetti! 30 kişinin canını kurtarmıştı...

Kaynak: Haber Merkezi / DHA
Milli sporcu egzersiz yaparken hayatını kaybetti! 30 kişinin canını kurtarmıştı...
Serbest Dalış Milli Takım sporcusu Serkan Toprak, Muğla'da babasına ait evde nefes egzersizi yaptığı sırada fenalık geçirdi. Toprak, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Milli sporcu Serkan Toprak'tan acı haber geldi. Muğla'nın Menteşe ilçesinde, nefes egzersizi yaptığı sırada fenalık geçiren Toprak, hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.00 sıralarında Menteşe ilçesinde meydana geldi. Serbest Dalış Milli Takım sporcusu Serkan Toprak, Balıkesir'den Ramazan Bayramı tatili için babasının yaşadığı Yenice Mahallesi'ne gitti. 45 yaşındaki Serkan Toprak, kendisi gibi milli dalgıç olan kızı Toprak Toprak ile birlikte nefes egzersizi yaptığı sırada fenalık geçirdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan Serkan Toprak, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

KIZI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI

Serkan Toprak'ın kızı Toprak Toprak, sosyal medyadan babası için bir paylaşımda bulundu. Toprak Toprak, "Benim güzeller güzeli canım babam. Mekanın cennet olsun. Sen benim her zaman şampiyonum olarak kalacaksın" ifadelerine yer verdi.

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Serkan Toprak, 2019 yılında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Assos açıklarında içinde 30 kaçak göçmenin bulunduğu arızalanan lastik botu, bölgede antrenman yaparken fark etmiş ve yetkililere haber vererek kurtarılmalarını sağlamıştı.

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