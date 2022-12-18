Dünya Kupası vizesi aldı. Milli sporcu Muhammed Ali Bedir'den büyük başarı

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ruka şehrinde 55 sporcunun katıldığı yarışta Muhammed Ali, 131.5 metrelik atlayışla 122.1 puan aldı. Milli sporcu böylece organizasyonu 5. sırada tamamladı. Bu derece kupadaki Türkiye'nin bugüne kadar ki en iyi sıralaması olurken, milli sporcu Dünya Kupası'nda da yarışmaya hak kazandı.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto da milli sporcu ile antrenörleri Samet Karta ve Mustafa Öztaşyonar'ı tebrik etti.